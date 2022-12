'Murió repentinamente': el video viral que difunde sin pruebas un inexistente "plan para despoblar el mundo"

La vacuna de Johnson & Johnson puede en muy raras ocasiones causar un tipo muy particular de coágulo de sangre que incluye niveles bajos de plaquetas en la sangre, conocido como síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés). Pero la afección no ha sido asociada a las vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech o Moderna, y no hay pruebas de que las vacunas aumenten el riesgo de coagulación de la sangre en general.