Verificamos tres desinformaciones que dijo Putin a Tucker Carlson respecto al conflicto en Ucrania

Putin centró la entrevista en su visión de la historia entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson que fue difundida en la noche del jueves 8 de febrero de 2024. El mandatario centró el intercambio en su visión de la historia de Rusia y Ucrania, a la vez que negó que su gobierno hubiera comenzado la guerra que se desató en febrero de 2022.

En elDetector verificamos esa y otras afirmaciones hechas por Putin durante la entrevista, especialmente relacionadas con el conflicto con Ucrania.

1. FALSO: "Nosotros no empezamos esta guerra en 2022”.

Sin embargo, también desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la comunidad internacional ha dejado claro que Moscú empezó la guerra –en lo que Putin denominó una “operación militar especial”– y es el único agresor en el marco de este conflicto.

Un documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 23 de febrero de 2023 sobre la desinformación respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania precisamente desmiente esta narrativa en la que Moscú trata de hacer parecer a la OTAN o a Kiev como los agresores. El texto incluye una cita del secretario de Estado Antony Blinken en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en septiembre de 2022, que asegura que “si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania termina”.

2. ENGAÑOSO: "El presidente de Ucrania [...] firmó un decreto prohibiendo a cualquiera negociar con Rusia”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, efectivamente firmó un decreto en octubre de 2022 en el que declaró “imposible” sostener cualquier tipo de negociación entre Ucrania y Putin, pero no con Rusia en general.

“Él (Putin) no sabe lo que son la dignidad y la honestidad. Por lo tanto, estamos listos para dialogar con Rusia, pero con otro presidente de Rusia”, dijo Zelensky en aquel momento.

La misma afirmación ha sido hecha por distintos miembros del gobierno ruso y calificada engañosa por otros verificadores.

3. FALSO: "En 2014 hubo un golpe de Estado” por parte de la oposición ucraniana.

Los eventos que llevaron a la salida del poder en Ucrania del entonces presidente Viktor Yanukovych –aliado de Moscú– no son considerados como un golpe de Estado, aunque así los defina el mandatario ruso.

El propio Putin y otros funcionarios rusos han descrito anteriormente como un golpe los sucesos de 2014 en Ucrania, pero esas afirmaciones han sido desmentidas por elDetector y otros verificadores en más de una ocasión.

La salida del poder de Yanukovych en febrero de 2014 se produjo como consecuencia de las protestas populares que comenzaron en noviembre de 2013 en Ucrania para presionar al gobierno a firmar un tratado de asociación con la Unión Europea. El descontento fue creciendo y llegó a un clímax entre el 18 y el 21 de febrero de 2014, cuando fuerzas del gobierno arremetieron con mayor fuerza contra los manifestantes y decenas de personas fueron asesinadas, según un recuento de AP . La violencia llevó a que fueran ocupados varios edificios oficiales, a que el Parlamento votara a favor de remover al presidente y a la huida de Yanukovych hacia Rusia.

