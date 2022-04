El cambio de gobierno en Ucrania en 2014 no fue por un golpe de Estado: reviven teoría falsa en las redes sociales

Es falso que la caída del gobierno de Yanukovych en 2014 en Ucrania fue producto de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno de Yanukovych cayó debido a un movimiento popular, no a un golpe de Estado. Aunque EEUU apoyaba la causa de los manifestantes en ese país, las protestas fueron dirigidas por fuerzas locales, no externas, y si no fuera por la brutal represión del gobierno, probablemente las manifestaciones se hubieran extinguido. Además, fue la injerencia en los asuntos internos de Ucrania por Rusia la que desató las protestas, no la de Estados Unidos.