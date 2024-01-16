No se descubrió la “enfermedad X” ni se ha declarado una alarma mundial

El término no define ninguna enfermedad existente conocida, sino la posibilidad de que se encuentre.

Publicaciones en redes sociales afirman que se ha descubierto una enfermedad llamada X y que hay una alarma mundial por esa supuesta “nueva pandemia”, pero es falso. No se trata de una enfermedad nueva que se haya encontrado, sino de una clasificación que usa la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la posible existencia, actualmente desconocida, de algún patógeno (que origina y desarrolla una enfermedad) al que se pudiese enfrentar el mundo y para el que habría que tomar previsiones.

Comprobamos la falsedad revisando los comunicados de prensa y las explicaciones disponibles de la OMS sobre el concepto de la enfermedad X, así como mediante una búsqueda de palabras clave en Google y una búsqueda avanzada en X (antes Twitter) en la cuenta de la OMS.

No existe la enfermedad X

“¿Otra pandemia? Alarma mundial por ‘Enfermedad X’. Una nueva pandemia estaría a punto de llegar al mundo tras el presunto descubrimiento de la 'Enfermedad X'”, se lee en un par de publicaciones en Facebook . Pero la enfermedad X no es un padecimiento en sí ni un patógeno identificado, sino una denominación que, desde 2017 (previo a la pandemia del covid-19), la OMS ha dado para referirse al “conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido como causante de enfermedades humanas”.

“No, no existe una enfermedad llamada enfermedad X”, destacó en 2018 la investigadora Bernadette Murgue entrevistada por la OMS, institución de la que formó parte.

En 2018, la OMS hizo una lista de “enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo en contextos de emergencia ”, que posteriormente se actualizó con el covid-19. De última, en la lista de nueve enfermedades (covid-19; fiebre hemorrágica de Crimea-Congo; enfermedad por el virus del Ébola y enfermedad por el virus de Marburg; fiebre de Lassa; síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio —MERS-CoV— y síndrome respiratorio agudo grave —SARS—; nipah y enfermedades henipavirales; fiebre del Valle del Rift; zika) está la enfermedad X.

De acuerdo con la explicación que Murgue da en el video difundido por la OMS, la enfermedad X es un concepto, un espacio reservado en esa lista “para estar seguros de que si tenemos una nueva enfermedad, una enfermedad completamente nueva, o una enfermedad que conocemos, pero no lo suficiente y de repente surge y es más grave, o se extiende por todas partes, tendremos un espacio para poner la enfermedad y saber que tenemos que hacer esfuerzos en términos de investigación para obtener medicamentos y vacunas”.

El 21 de noviembre de 2022 , la OMS publicó en su página web que convocaría a más de 300 expertos para actualizar la lista de patógenos prioritarios y considerar “la evidencia sobre más de 25 familias de virus y bacterias, así como la enfermedad X”. Por enfermedad X, dice, se entiende un “patógeno desconocido que podría causar una epidemia internacional grave”. Es decir, es una previsión o hipótesis.

Desde el Departamento de Relaciones con los Medios reiteraron por correo electrónico a elDetector la importancia de la investigación y el desarrollo.

Reunión anual en Davos del Foro Económico Mundial

En las publicaciones en Facebook que estamos verificando se afirma falsamente que hay una “alarma mundial” por esta “nueva amenaza”. Hacen referencia a un encuentro de líderes mundiales en Suiza este 17 de enero de 2024 “para discutir los detalles sobre este mal”.

No hay una “alerta mundial”, como sí la hubo cuando se declaró la pandemia por covid-19, considerando además que X no es una enfermedad como tal descubierta. Lo comprobamos revisando las publicaciones en la sala de prensa de la OMS y con una búsqueda avanzada de su cuenta X (antes Twitter), en la que lo más actualizado que ha dicho de la enfermedad X es de 2022.

En los comunicados de prensa no hay ninguna mención reciente a la "enfermedad X” y la información más actual, al cierre de esta verificación, es del 12 de enero de 2024 sobre la certificación que recibió Cabo Verde por estar libre de paludismo .

Con una búsqueda de palabras clave en Google , en la sección de noticias, hay referencias a la reunión anual en Davos (Suiza) del Foro Económico Mundial (FEM), instancia que se describe como una “organización para la cooperación pública-privada”, que se lleva a cabo desde el 15 de enero hasta el 19 de enero de 2024 y en la que participará en uno de los paneles Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Revisamos la agenda del foro de Davos y Adhanom está entre los panelistas, el 17 de enero de 2024, de “Preparándose para la enfermedad X”, en cuya descripción del encuentro se lee: “Con las nuevas advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que una ‘enfermedad X’ desconocida podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus, ¿qué nuevos esfuerzos se necesitan para preparar los sistemas de salud para los múltiples desafíos que se avecinan? Esta sesión está vinculada a la Asociación para la Sostenibilidad y Resiliencia de los Sistemas de Salud y la Iniciativa de Vigilancia Colaborativa del Foro Económico Mundial”.

Sin embargo, que se aborden las previsiones necesarias para una posible afección que podría llegar en el futuro a la que llaman “enfermedad X” no supone que se haya descubierto esa enfermedad más letal ni que se haya declarado una alarma mundial.

Conclusión

Es falso que se haya descubierto una enfermedad X y que haya alarma mundial por ello, como afirman publicaciones en Facebook. No se trata del nombre de una enfermedad nueva como tal, sino de una clasificación que usa la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la posible existencia de un patógeno, actualmente desconocido, al que pudiese enfrentarse el mundo. En un video divulgado por la OMS, la experta Bernadette Murgue explicó que no existe una enfermedad como tal llamada X y que es “un concepto”. Como señala la propia OMS, es una denominación para un “patógeno actualmente desconocido como causante de enfermedades humanas”. Además, que dentro del foro de Davos un panel, entre los cuales se encuentra el director general de la OMS, aborde los preparativos necesarios en caso del arribo de una “enfermedad x” más letal no significa que esta se haya descubierto o que se haya declarado una alarma mundial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

