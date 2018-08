Por eso, Juárez quiso mandar un mensaje a Trump antes de tomar el vuelo: "Realmente estoy muy desilusionada por la manera en la que él ha tratado a mi esposo porque él cree que me está castigando y quizás me lo merezco por haber entrado de la manera que entré", afirmó.

"Pero su esposa es una inmigrante y ella tuvo la suerte de poder arreglar sus papeles fácilmente . Yo no. Mi esposo sirvió a este país y, señor presidente: al usted deportarme, no me está haciendo sufrir nada más a mí sola, le está haciendo sufrir a un veterano. Si usted realmente ama a los veteranos, ¿por qué no me concedió el perdón?", se preguntó.