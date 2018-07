ICE deportará en los próximos días a la mujer de un veterano condecorado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) expulsará a Alejandra Juárez, esposa de un veterano de guerra de los EEUU que luchó en Irak. La fecha, si no hay cambios, será el próximo 3 de agosto.

"Yo llegué en 1998 cuando era una adolescente, crucé la frontera con ayuda de un coyote que pagó un familiar, pero cuando llegué me agarró inmigración, me encerraron y me hicieron firmar unos papeles”, dijo a Mundo Hispánico. Esos papeles eran una orden de deportación voluntaria que, legalmente, le impedía volver a entrar a suelo estadounidense.