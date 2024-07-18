Ni el Departamento de Transporte ni el Departamento de Estado de EEUU ofrecen un curso gratuito para obtener una licencia de conducir comercial

Un anuncio que circula en Facebook, que muestra el logo de una entidad del gobierno de Estados Unidos, asegura que un curso para la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) puede obtenerse de forma “gratuita”. Si bien en septiembre de 2023 el gobierno anunció que otorgaría ayuda financiera para la capacitación y obtención de la CDL, elDetector confirmó con el Departamento de Transporte de Estados Unidos que lo promovido en en la publicación no es cierto.

El mensaje del post, publicado el 25 de junio de 2024, anuncia un "curso GRATIS para obtener la licencia CDL", acompañado de una imagen que muestra el logo del Departamento de Estado de EEUU y se describe como un "anuncio oficial CDL". En la imagen se lee que "a partir de junio de 2024, Estados Unidos ofrecerá un curso de formación CDL gratuito de seis meses de duración".

La publicación, que ha sido compartida 22 veces, además indica que si las personas necesitan “una licencia de conducir CDL, pueden solicitarla de forma gratuita según su nacionalidad. Los extranjeros pueden solicitarla de forma gratuita según su permiso de residencia". Sin embargo, el contenido, también compartido en TikTok, no incluye ningún enlace a pesar de hacer el llamado a "aplicar ahora".

Se trata de una desinformación

Como parte de un plan de la administración Biden-Harris para “mejorar la resiliencia de nuestra cadena de suministro nacional y fortalecer la fuerza laboral de camioneros”, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) anunció en 2023 que otorgaría “$48 millones en fondos de subvención para aumentar las oportunidades de capacitación de conductores con licencia de conducir comercial (CDL) y continuar mejorando el proceso para obtener una CDL”.

Sin embargo, la propia FMCSA del Departamento de Transporte de Estados Unidos confirmó a elDetector vía correo electrónico que “no ofrece financiamiento de subvenciones directamente a individuos ni inscribimos solicitantes en programas de capacitación CDL” y calificó el contenido de la publicación objeto de esta verificación como “falso”.

Además, la institución gubernamental indicó en su respuesta que “no patrocina anuncios” como el que estamos verificando y planteó la posibilidad de que se trate de una “estafa”. Indicaron que “los fondos para el año fiscal 2024 no han sido anunciados”.

En el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos realizamos una búsqueda con las palabras en inglés “CDL entrenamiento gratis” y, entre los resultados, no encontramos el supuesto anuncio oficial ni información que respalde la afirmación promovida en el anuncio publicado en Facebook.

La Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales (GSA) alerta que los estafadores pueden obtener información pública y logotipos de agencias legítimas para producir documentos falsos, haciéndose pasar por funcionarios de entidades gubernamentales, hospitales o universidades estatales o locales.

Los organismos gubernamentales generalmente inician la comunicación por carta a menos que usted los contacte primero. Cualquier contacto inesperado o solicitud a través de otro método podría ser una estafa. Para reportar fraudes de impostores gubernamentales, se puede contactar con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Conclusión

Es falso que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado un curso gratuito para obtener la licencia de conducir comercial (CDL) a partir de junio, como afirma un anuncio que muestra el logo del Departamento de Estado y circula en Facebook. El Departamento de Transporte ha desmentido la publicación, calificándola como falsa, y afirmó a elDetector que “no ofrece financiamiento de subvenciones directamente a individuos ni inscribe solicitantes en programas de capacitación CDL”. Además, tras buscar en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, no encontramos información que respalde dicha afirmación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

