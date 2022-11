Ten mucho cuidado con esa desinformación que busca desestimular tu voto en las elecciones de medio témino

Además, prepárate para la arremetida del movimiento “ Stop the Steal”. Desde 2020 – y sobre todo después del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021 –, Estados Unidos convive con la falsa narrativa de que las elecciones fueron fraudulentas. Y hay quienes usan esta locura para difundir la idea de que tu voto no cuenta, que da igual si votas o no, que el sistema está condenado. Esta es una actitud antidemocrática. No existe ningún caso comprobado de fraude electoral en Estados Unidos en las últimas décadas. Tampoco en 2020. Así que no hay ningún motivo para que creas que tu voto es inútil. ¡No lo es!