¡Ojo! El movimiento antivacunas quiere convencerte de que las celebridades solo mueren por las vacunas contra el covid-19

A la agencia de noticias Associated Press , Jeff Witjas, el vocero de White, negó que ella hubiera recibido el booster contra el covid-19 tres días antes de morir, como anunciaban los mentirosos digitales. Witjas también subrayó que el contenido que viralizó en las redes poco después de su fallecimiento no había sido escrito por ella. El texto “ Eat healthy and get all your vaccines. I just got boosted today” (“Come de forma sana y ponte todas tus vacunas. Acabo de recibir mi dosis de refuerzo”, en una traducción libre) no era de la autoría de White.