Trump mezcla estrategia militar y desinformación al enfrentar 37 cargos federales

Más tarde, desde Nueva Jersey, Trump se sumó a la estrategia. Dijo que Biden, cuando era vicepresidente, no tenía autoridad para desclasificar documentos del gobierno y que aun así lo hizo. Después afirmó que la exsenadora, ex primera dama y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, almacenó cantidades masivas de información clasificada y sensible de forma ilícita, sin que los fiscales o jueces de EEUU se ocuparan de ello.