Celebridades, abuso sexual y menores: la combinación que ha provocado gran desinformación en torno al caso Epstein

"La gran mayoría de las personas nombradas en publicaciones que se viralizan en redes sociales ni siquiera aparece en el material de la corte".

Si hubiera un ranking de tipos de noticias falsas que generan más clics o provocan frenesí, las falsedades que contienen nombres de celebridades e historias de sexo quedarían en primerísimo lugar. Si a ellas les sumamos posibles crímenes involucrando a niños y/o adolescentes, ¡bueno!, la situación queda fuera de control. Las mentiras se dispersan a la velocidad de la luz y terminan dejando un rastro de difamación difícil de borrar.

PUBLICIDAD

Desde el 3 de enero –cuando bajo la autorización de una jueza federal salieron a la luz más de 3,000 páginas referentes a un juicio relacionado con el millonario Jeffrey Epstein, arrestado en 2019 por mantener una red de tráfico sexual con menores de edad antes de suicidarse en la cárcel–, los nombres de al menos 30 celebridades (de varios países) han aparecido en las redes sociales y en las apps de mensajería falsamente identificados como "clientes" del criminal. Desde entonces, por lo menos 79 verificaciones han sido publicadas en una semana por fact-checkers profesionales en idiomas como español, inglés, portugués, turco, telugu, sueco y mucho más.

Que quede claro de una vez: la gran mayoría de las personas nombradas en publicaciones que se viralizan en redes sociales ni siquiera aparece en el material de la corte estadounidense sobre ese caso. Y los que sí son nombrados en esos documentos no pueden ser públicamente incriminados. Los archivos no demuestran que participasen o supiesen de los abusos sexuales a menores. Al contrario de lo que parte de la prensa dijo, los documentos que salieron a la luz no son "una lista de clientes de Epstein", motivo por el que las celebridades allí nombradas no necesariamente cometieron algún crimen. Hace falta cuidado extra con cualquier insinuación en ese sentido.

Vale subrayar que ya quedó claro el uso político de los documentos sobre Epstein. En siete días, Bill Clinton y Donald Trump, que sí son nombrados en esos archivos, ya han sido ampliamente atacados. Ha sido generada por inteligencia artificial (IA) una foto que supuestamente muestra a Trump, Epstein y una niña rubia en un ambiente nocturno. Lo mismo pasa con una imagen en la que se ven a los dos dentro de un avión. El contenido fue generado por IA y no es evidencia de lo que las redes bautizaron como "Lolita Express" (en referencia al libro del ruso-americano Vladimir Nabokov).

PUBLICIDAD

Un video viral compartido en X (antes Twitter) sugiere que el expresidente Bill Clinton salió recién delante de las cámaras para responder a una pregunta sobre Epstein. La grabación, sin embargo, es de 2022. No podría, por lo tanto, ser la reacción del expresidente a los documentos que acaban de ser publicados. Tampoco son reales las imágenes de Clinton supuestamente desnudo en una habitación de hotel con una joven. El contenido fue creado por Alison Jackson, una fotógrafa que se dedica a realizar “montajes sorprendentemente realistas” de figuras públicas usando dobles.

El mandatario Joe Biden, los expresidentes Barack Obama y George W. Bush y el exvicepresidente Al Gore no están nombrados en los documentos revelados del caso Epstein. Sin embargo, también están bajo crudo ataque en las redes. Un estudio publicado esta semana por el Digital Democracy Institute for the Americas (DDIA) muestra que al menos 11 grupos públicos de WhatsApp y Telegram compartieron mensajes en español y portugués sugiriendo que Biden sería pedófilo y cliente de Epstein. El contenido pudo haber llegado a más de 145,000 personas sólo en esas apps.

Personalidades de la música y de la televisión –con enormes grupos de fans altamente conectados a las redes– no se libraron de la ola desinformativa generada por los documentos del caso Epstein. Se viralizó en internet una supuesta foto de Taylor Swift con el empresario millonario, pero en realidad quien la acompaña es el CEO de Republic Records, Monte Lipman. Hay al menos siete chequeos sobre esa imagen. Así que si la ves, no la compartas.

PUBLICIDAD

Gigantes como Lady Gaga, Beyoncé, Celine Dion, Steven Tyler y Katy Perry también han sido arrastrados por el caos desinformativo. Sus nombres ni siquiera aparecen en los documentos revelados por la corte estadounidense hasta el 8 de enero. Y aquí queda comprobado lo que dije en el primer párrafo. Imagínate cuántos clics han sido registrados en el mundo en publicaciones que mezclan estos nombres de celebridades al del líder de una red de tráfico sexual de menores. Sabiendo que muchas páginas web sobreviven de la publicidad online y que cada clic significa algunos céntimos de dólar en el bolsillo, piensa cuánto dinero esas mentiras han generado sólo esta semana.

Para los próximos días, recomiendo atención redoblada. Es posible que veamos cómo grupos que suelen diseminar noticias falsas utilizarán el papeleo legal sobre Epstein. Los verificadores de USA Today identificaron, por ejemplo, que agrupaciones que creen en las teorías del Estado Profundo ("Deep State") y en la existencia de una coordinación universal para proteger a los poderosos ya salieron a las redes para afirmar (sin evidencias) que el tiroteo registrado en Perry High School, Iowa, hace unos días fue una forma de desviar la atención del público del caso Epstein. En el ataque, realizado por un joven de 17 años que luego se suicidó , un niño de 11 años murió.

Otras verificaciones sobre el caso Epstein están disponibles casi en tiempo real en el Google Fact Check Explorer . Comparte esta información con tus familiares y amigos.

PUBLICIDAD

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora de investigación de DDIA.org.

Envíanos al chat de elDetector algo que quieres que verifiquemos: