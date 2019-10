Llorando, leyendo cartas y "protegido" por varios presos: así relata el líder de La Luz del Mundo sus días en una cárcel de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- “El día domingo quisieron ofenderme algunas personas que no son de mi lugar y todos empezaron a defenderme”. Con estas palabras Naasón Joaquín García, dirigente de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, describe un momento de cierto peligro que pasó en una cárcel de Los Ángeles. Lleva 131 días detenido, acusado de abuso sexual de menores, tráfico sexual y pornografía infantil.

Joaquín García, de 50 años, escribió en una carta varias anécdotas que le han ocurrido tras las rejas, mientras sus abogados siguen defendiéndolo con todos los recursos legales disponibles en la Corte Superior de Los Ángeles.

Es la primera vez que relata cómo pasa sus días, entre presos que lo agreden y otros que lo “protegen”. Dice que ya tiene seguidores en ese lugar por sus prédicas, que llora recordando a su congregación que no deja de apoyarlo y que sigue en constante comunicación con sus familiares.

“Los hombres que están a mi lado, los que están en mi celda contigua, toda mi línea de celdas, toda mi línea donde su hermano se encuentra, son gente que me han manifestado su cariño, su aprecio, su afecto. Casi casi puedo decir, hasta su amor. Porque con mucho cariño y respeto siempre me saludan y me atienden”, contó Joaquín García en una carta con fecha del 28 de septiembre.

"Es gente que Dios puso en este lugar para que estuvieran protegiéndome y defendiéndome", escribió.

La carta del llamado ‘Apóstol de Jesucristo’ se leyó hace unos días en los templos de La Luz del Mundo. Univision Noticias obtuvo una copia de la misiva y el video de un pastor de ese culto que entre sollozos repitió cada una de las palabras de su máximo líder. En esa grabación se observan feligreses que se secan las lágrimas al escucharlo y dicen “amén” al final de algunas frases.



Este pastor que enfrenta 14 cargos relacionados con el abuso sexual en agravio de cuatro mujeres de su congregación, tres de las cuales son menores de edad, dice en su escrito que espera salir pronto de la cárcel. En total, él y dos presuntas cómplices, Susana Medica Oaxaca y Alondra Ocampo, son señalados por 26 delitos graves.

Al líder religioso ya le negaron el derecho a pagar una fianza y un juez rechazó hace unos días la moción de sus abogados que pedía desestimar el caso. Su defensa dijo que apelaría el fallo. Hasta este momento no lo ha hecho, confirmó Cathal Conneely, portavoz de la Corte Superior de California.

“Estoy en mis prisiones, sí, deseando salir pronto y sé que Dios me lo va a conceder. Porque Dios nos va a contestar para dar testimonio de su poder y de su gloria”, expresó Joaquín García. “¿Tristeza por estar en este lugar? Sí, tal vez, pero no frustración, no amargura, no ganas de venganza, no odio, no coraje, esas cosas no son para nosotros”, enfatizó.

Los investigadores de la Fiscalía general de California que examinaron su iPhone y iPad ya describieron en la corte que encontraron varios videos de menores que participan en orgías y hasta una grabación en la que el ‘Varón de Dios’ aparece en un trío sexual con un adolescente de unos 15 o 16 años y con otra cómplice, Azalea Rangel Meléndez, quien sigue prófuga.

Sobre esa evidencia también se refirió en su nueva carta el director internacional de La Luz del Mundo. “Mi temor más grande es: se van a asustar, se van a escandalizar de todo lo que están diciendo estas personas. ¿Qué cosa van a decir? Señor, pareciera como si esto no fuera acabar”, advirtió.

Al inicio de la misiva atacó a la dependencia que lo señala de pederastia, la Procuraduría californiana. Su titular, Xavier Becerra, lo catalogó como un "enfermo" unos días después de su detenci´´on el 3 de junio, cuando arribó en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles. Sus fieles reclaman en las redes sociales que, por ser católico, el fiscal estatal solo está encabezando un pleito entre iglesias.

“No ha habido absolutamente nada que el enemigo haya podido hacer, que no son más que las mismas armas que siempre ha utilizado y que, sin duda, seguirá utilizando. Ya que siempre han buscado el escándalo para difamar a su iglesia, pero sin embargo (sic) Dios nos ha mantenido fuertes”, escribió Naasón Joaquín.





“Mi integridad física no ha sido dañada”

Antes de que se difundiera esta carta poco se sabía sobre la vida de Joaquín García en la cárcel. El alguacil del condado de Los Ángeles, que tiene su custodia, no ha revelado siquiera en qué penal se encuentra. Sus voceros indicaron que desde su celda seguía dirigiendo a su iglesia, en otra misiva él mencionó que lo visitó su hijo, sus abogados pidieron comida especial para su cliente "por un problema de salud" y en sus últimas audiencias se le vio con el cabello corto, barba y lentes. Más allá de eso, las condiciones de su detención eran un misterio.

En esta nueva misiva de varias páginas, que le llevó a un pastor más de 30 minutos leer, el ‘Apóstol de Jesucristo’ relató que ha llorado recordando los cantos y eventos de su congregación, que ora con frecuencia y que está en contacto con sus hijos. Adoraim Joaquín Zamora, su único hijo varón, lo representó en agosto en la celebración más importante del culto, la Santa Convocación, y se perfila para sucederlo si llegan a condenarlo en California.

También dijo que sigue en comunicación con sus fieles a través de cartas que le envían. Contó que le escribieron los familiares de una mujer que es parte de su iglesia y que falleció hace unos días. “Leí detenidamente las cartas enviadas por su familia y hermanos, mis lágrimas empezaban a derramarse”, mencionó.

Parte de su rutina en el penal incluye rezar al levantarse y acostarse, y hablar sobre Dios con sus compañeros detenidos. Aunque su celda está casi al fondo de un pasillo, él se siente seguro porque varios presos lo cuidan, afirmó. “Yo estoy bien, iglesia del Señor, no se preocupen, mi integridad física no ha sido dañada hasta el día de hoy. Recibo aprecio de muchos de los internos”, aseguró.

A través de sus prédicas algunos reos y los familiares que los visitan ya se unieron a La Luz del Mundo, según él. “Muchos de ellos ya están oyendo la palabra de Dios, las familias de ellos ya están visitando a las diferentes iglesias nuestras ubicadas alrededor de la ciudad de Los Ángeles”, afirmó.

Así describió el acercamiento que tuvo con uno de esos reos: “Yo me he encontrado a ‘mis hijos’ (seguidores) en este lugar y hace unos días me encontraba con otro de ellos, que me decía: ‘Padre, aquí estoy para cuidar de usted’. Nos agarrábamos llorando los dos. ‘Hijo, qué alegría verte, no te conozco, pero saber que eres mi hijo me da mucha tranquilidad y alegría'".

Según su relato, quienes están de su lado se esmeran para que tenga “en abundancia” y no lo agredan otros presos. Prefirió no revelar sus nombres “para evitarles cualquier tipo de problemas”.

“Siempre que paso a bañarme a las regaderas, siempre que bajo a la zona de visitas, siempre que voy a la corte y paso por todo el pasillo, pues mi celda es una de las últimas, todos con mucha reverencia me dan el ósculo santo (beso de respeto)”, describió el líder de La Luz del Mundo.

“Pues ya los he enseñado a dar la paz de Dios. Me dicen: ‘Joaquín, Dios lo bendiga’, ‘Joaquín, buenos días, la paz de Dios sea con usted’, ‘Joaquín, buenas noches, que Dios lo acompañe en esta noche’. Y todos con mucho cariño y con mucho aprecio ya me saludan como si fueran hermanos”, contó.

A su iglesia le pidió en su mensaje que también oren por estos presos. “Tengo que aceptar que muchos de ellos son personas que han hecho cosas malas. Créanmelo, todos ellos cuando se refieren a mi persona lo hacen con sumo respeto, la mayoría de ellos juntan sus manos en forma de reverencia diciendo: ‘Joaquín, Dios lo bendiga’, ‘Joaquín, usted va a salir pronto de este lugar’”, dice la carta.

La siguiente audiencia de Joaquín García en la Corte de Los Ángeles se programó para el 7 de noviembre.