"Él es un monstruo": Alondra Ocampo, la mujer que dice que reclutó niñas para el líder de La Luz del Mundo

En aquella audiencia el 5 de junio de 2019, Ocampo observó por primera vez a Naasón Joaquín como un mortal, ya no como le habían dicho que era: la personificación de Dios en la Tierra.

“Cuando ella fue arrestada hace más de un año entendió que se trataba solo de un hombre y que eso que él había hecho no era ‘La voz de Dios’, porque si fuera ‘Dios’ no estaría en la cárcel”, describe Thiagarajah.

“Por otra parte, ella tampoco quería pasar el resto de su vida en la cárcel, siendo una víctima del abuso de Naasón. No era justo que pasara 60 años en la cárcel a su lado”, mencionó Thiagarajah.

La iglesia, por su parte, critica a Ocampo por no haber presentado una denuncia ante las autoridades en contra de su actual líder ni del padre de este, Samuel Joaquín Flores.

“Nosotros rechazamos ese posicionamiento. Me parece que probablemente sea una estrategia jurídica del equipo de defensa de ella y, como hemos dicho, todo lo que se refiere al caso creemos que debe litigarse en la corte”, dijo a este medio su vocero Eliezer Gutiérrez.

Alan Jackson, defensor legal de Naasón Joaquín, no respondió a los mensajes enviados por esta redacción solicitando comentar sobre los señalamientos de Ocampo.

“Sus papás no le creen”

“Su esposo está con ella, le cree y la apoya. Pero sus papás no le creen, dicen que ella está mintiendo y rechazan que la iglesia o el ‘Apóstol’ hicieron algo malo. Muchos de sus hermanos opinan lo mismo. Sé que dos de sus hermanos son ministros de la iglesia y ellos tampoco le creen”, afirmó Thiagarajah.

Este alejamiento la dejó prácticamente desamparada. Su defensor legal señala que su vida giraba en torno a la iglesia, a la cual acudía todos los días, y no tiene amigos fuera de esta. “Desde niños les lavan el cerebro”, comentó.

De un ‘Apóstol’ a otro

Ocampo tiene 38 años y al nacer su familia aún no era parte de La Luz del Mundo. Tenía un año cuando sus padres llegaron al templo en el Este de Los Ángeles. Se volvieron tan devotos que viajaban seguido a la sede en la ciudad mexicana de Guadalajara. En una de esas visitas, cuando Ocampo tenía ocho años, los niños fueron separados por edades en medio de un multitudinario evento.

“Este hombre, que era (considerado) ‘la personificación de Dios’, le dijo: ‘Esto debe quedar en secreto, tú me perteneces, otra gente no lo entenderá, la gente tiene distintos niveles de fe, tú estás llena de fe’”, menciona el litigante citando las declaraciones de su clienta.

“No la violó a diario, pero sí a lo largo de los años él hizo preparativos para estar en contacto con ella”, dijo Thiagarajah. “Ella no creía que estaba siendo abusada, pensaba que era una bendición lo que el ‘Apóstol’ le estaba haciendo. En su mente era lo que debía hacer para llegar al cielo”, agregó.

En uno de esos actos, contó el abogado, le introdujeron un objeto que la dejó estéril. “Después Samuel le dijo: ‘No vas a tener hijos porque no quiero. Tú me perteneces’”, relató.

Afirma que este líder evangélico la amenazó con hacerle daño a su esposo y a su familia si no aceptaba. Para convencerla le mencionó el secuestro que sufrió un pariente en Guadalajara, según el abogado.

“Tiene mucho remordimiento”

Las tres niñas dijeron que la obedecían porque le tenían miedo a Ocampo, no querían decepcionar a sus padres y porque entonces creían que si no le hacían caso enfadarían a Dios.

“Ella está muy triste, tiene mucho remordimiento por lo que les pasó a estas niñas”, dijo el abogado de Ocampo. “Su única motivación para dejarme contar su historia es que esto no le pase a ninguna otra niña (…) Ya no está cegada por la iglesia y quiere ayudar a otras mujeres que están en su situación (…) En ese momento ella está en paz consigo misma, como no lo estuvo durante mucho tiempo”, agregó.