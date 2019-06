"Él está enfermo": el fiscal de California pide que otras víctimas denuncien al líder de la iglesia La Luz del Mundo

El fiscal general de California, Xavier Becerra, aseguró este jueves que su oficina tiene "evidencia sólida" para enjuiciar por abuso sexual de menores y varios delitos graves a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, a quien catalogó como alguien que está "más que enfermo" y que se valió de su posición jerárquica en su congregación para violar a tres adolescentes y a una mujer.

"Él está enfermo, cometió un crimen y lo vamos a comprobar", expresó el fiscal estatal sobre este caso que ha acaparado la atención mundial en una conferencia de prensa en Sacramento. "No le haces eso a los niños, no le haces eso a los adultos, no te puedes ocultar detrás de un velo religioso", reclamó el funcionario.

Becerra pidió a otras víctimas relacionadas con este caso que denuncien llamando al teléfono (323) 765-2100 o presentando una queja en este sitio de internet: https://oag.ca.gov/LLDM. Afirmó que hay recursos para apoyar a los agraviados, independientemente de su estatus migratorio.

"Yo entiendo lo que están experimentando en este momento muchas familias, especialmente algunos niños, algunas muchachas que tienen miedo, que no saben qué hacer. Los padres que están confundidos, especialmente si creen que este señor era un discípulo de Dios", indicó el fiscal.

"Hay mucha gente que depende mucho de su iglesia, su religión, porque a veces no tienen mucho más (…) Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción; jugar con la mente de una persona, de una familia, de unos padres, de niñas de 14 años, e so para mí no es un líder religioso, eso es más que ser enfermo (…) Eso no se hace", expresó.

La Fiscalía estatal presentó este martes 26 cargos contra García y tres presuntas cómplices. Los acusa de tráfico humano, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.

En la investigación de este caso se involucró el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que va tras los casos de pornografía infantil y tráfico de personas, se reveló este jueves.

Becerra afirmó que su oficina ha detectado "un patrón" de abuso sexual de menores en García, a quien ni siquiera quiso catalogar como un dirigente religioso. "Tenemos los hechos para acusar a Naasón Joaquín García por algo que no solo no es permitido en California, no es permitido bajo los ojos de Dios".

El fiscal mencionó que la investigación sigue en curso y que aún están recolectando evidencia. "Queremos procesar este caso hasta el final", advirtió.

García, de 50 años, fue detenido el lunes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) junto a dos de sus presuntas cómplices y miembros de su iglesia: Alondra Ocampo, de 36 años; y Susana Medina Oaxaca, de 24. Una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, sigue prófuga. Becerra evitó dar detalles sobre el posible paradero de ella.

Elevaron su fianza para evitar que huya del país

El llamado 'Apóstol de Jesucristo' compareció este jueves en un tribunal de Los Ángeles, donde elevaron su fianza de 25 a 50 millones de dólares. Se trata de la suma más alta jamás impuesta en este condado. La defensa de García pidió una comparecencia el próximo lunes para tratar de reducir esa cifra.

El fiscal Becerra indicó que decidieron elevar esa suma temiendo que los feligreses de La Luz del Mundo pagaran la fianza inicial y que esto permitiera que García huyera de Estados Unidos. "Hay un miedo real de que, debido a que tiene más de un millón de seguidores, que él colectara ese dinero y pagara su fianza para salir libre y tratara de huir", explicó.

"Nadie quiere ver a Nassón Joaquín García pagando una fianza tomando dinero de sus seguidores religiosos y después huir de la justicia... porque tiene dinero", enfatizó.

De acuerdo con documentos judiciales, García abusó de al menos cuatro menores de edad entre 2015 y 2018 en Los Ángeles, a quienes él y sus cómplices forzaban a realizar actos sexuales advirtiéndoles que si lo desobedecían actuaban contra Dios. De esa manera las manipularon para que se desvistieran, mostraran sus genitales y se tocaran inapropiadamente unas a otras frente a una cámara fotográfica, según los fiscales.

La acusación señala que en septiembre de 2017, un grupo de niñas realizó bailes "coquetos" con "la menor cantidad posible de ropa" frente a García en algún lugar del condado de Los Ángeles. Al acabar estos bailes, este les dio un discurso a las menores sobre un rey que tenía amantes y les advirtió que "un apóstol de Dios nunca debe ser juzgado por sus acciones", señalan las autoridades.

También se alega que entre septiembre de 2017 y enero de 2018, su cómplice Alondra Ocampo le pidió a varias víctimas que se desvistieran y se tocaran sexualmente unas a otras. En tanto, la mujer les tomó fotos y le mandó esas imágenes explícitas al pastor de la Luz del Mundo.

En otra ocasión, Ocampo le pidió a una de las víctimas que le sirviera café al líder de la iglesia en su oficina en Los Ángeles, momento que este aprovechó para abusar sexualmente de ella. Primero le pidió que se quitara la ropa y después "puso sus manos sobre ella, la besó en los labios, le tocó el trasero y trató de tocarle la vagina", asegura la Procuraduría californiana.

La Fiscalía ha revelado otros detalles perturbadores: que vestían a las víctimas con ropa escolar para luego pedirles que se desvistieran y realizaran actos sexuales mientras las fotografiaban. Otras veces les exigieron que se pusieran crema batida en los pechos y que unas a otras la fueran quitando con la boca.

En diciembre de 2017, Ocampo repitió la sesión erótica con las niñas y les pidió que abrieran las piernas para fotografiar sus vaginas. Esas imágenes también fueron enviadas al líder de la iglesia, cita el caso. Esta investigación inició en 2018 por el Departamento de Justicia de California después de que se presentó una denuncia anónima en su página de Internet.

Pero los miembros de La Luz del Mundo han negado categóricamente cada una de las acusaciones y poco después de que las anunciara la Fiscalía el martes iniciaron en el principal templo de Los Ángeles una extensa jornada de rezos y cánticos pidiendo por la liberación de García.

"Ha sido una sorpresa para nosotros, pero tenemos plena confianza que el asunto se resolverá", dijo este jueves Eliezer Gutiérrez, un portavoz de la congregación, a Univision Noticias.

"Confiamos en el trabajo que ellos (los fiscales) realizan y confiamos también en el testimonio de nuestro hermano Naasón, y que en la medida que las cosas se vayan investigando y desahogando, nosotros creemos que se probará su inocencia y la verdad quedará de manifiesto", agregó Gutiérrez.