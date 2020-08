Familia demanda a un policía de Los Ángeles por acariciar los senos del cadáver de una mujer

“Nunca había tenido un caso tan horrendo y perturbador como este”, dijo a Univision Noticias la abogada Gloria Allred , que representa a la familia de Elizabeth Bagget. “El caso es una prueba de que no solamente representa una violación de la ley, sino también de todos los estándares de la decencia humana”.

“Me enfurece que este hombre tuviera tan poco respeto por otro ser humano, nuestra Elizabeth, por no tener la idea de que ella es hija, nieta y madre de alguien”, dijo Janet Bagget en una declaración escrita entregada a Univision Noticias.

“Nosotros, su familia, tenemos noches de insomnio, si es que podemos dormir", añadió. " Yo personalmente me despierto con sudor de las pesadillas que me persiguen sobre los acontecimientos de la muerte de Elizabeth. Los días no son mucho mejores; a menudo se llenan de lágrimas y conmoción constante. Hay unas palabras para ello: pesadillas de día”.