"Era hora de buscar justicia": tras las rejas y a la espera de juicio el exginecólogo de USC acusado de abuso sexual

El exginecólogo de USC llegó este lunes a la corte con un chaleco de seguridad, aunque Flier dijo que su cliente no tiene comportamientos suicidas y lo hacía por su propia protección. Sin embargo, los medios locales citan varias circunstancias a las que se podría deber que lo tuviera: durante su arresto Tyndall tenía un revólver calibre .38 que la Policía no cree que tuviera permiso para portar. Además, se quejó de dolor en el pecho y tuvo que ser trasladado al hospital para tratarlo por un par de días.

Años de abuso

Tyndall supuestamente apuntaba a estudiantes menores, incluyendo a mujeres de la gran población asiática de la universidad, que no hablaban inglés fluido o no estaban familiarizadas con los procedimientos ginecológicos.

El doctor no fue investigado por la universidad hasta 2016, cuando se le permitió retirarse bajo un acuerdo beneficioso, cuyos detalles financieros no han sido revelados. Pero la Policía de Los Ángeles abrió su propia investigación y en junio allanó la casa del médico. Desde entonces, han estado acumulando evidencia para presentarla a los investigadores por potenciales cargos criminales.

"Era hora de buscar justicia"

Aunque han sido cientas las denuncias recibidas, las autoridades tardaron recolectando evidencia que pudiera ayudarles a presentar cargos, pues muchos de los casos eran tan antiguos que por ley ya no podían ser llevados a corte y otros no alcanzaban el nivel de "cargos criminales".

"Yo me solté a llorar en el trabajo de la felicidad de que Tyndall esté tras las rejas", dijo Mohazab en una conferencia de prensa junto a su abogada, Gloria Allred. "No puedo explicar lo asustada que me sentía caminando por ahí con el pensamiento de que me podría encontrar con Tyndall en cualquier momento, en un supermercado, un café o un parque", agregó.