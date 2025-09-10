Naasón Joaquín García y miembros de su familia son acusados de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores

Video El FBI cerró su investigación sobre La Luz del Mundo sin desvelar otras denuncias contra la iglesia

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, miembros de su familia y de la cúpula de la congregación religiosa fueron acusados este miércoles por un gran jurado federal de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores.

A la par, agentes federales registraron la residencia de Joaquín García en el Este de Los Ángeles, adyacente al templo más grande de la congregación en California. El pastor cumple una condena de 16 años de prisión por abusar de tres menores de su congregación en un caso estatal separado.

El gran jurado en Nueva York presentó la acusación formal alegando que Naasón Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014.

La acusación recientemente revelada dice que la actividad criminal incluía la creación de fotografías y videos de abuso sexual infantil.

Ya en prisión

García fue puesto bajo custodia federal la madrugada del miércoles en Chino, California, donde cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales.

Sus abogados no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

García es el líder de La Luz del Mundo, que afirma tener 5 millones de seguidores en todo el mundo. Los creyentes lo consideran el "apóstol" de Jesucristo.

Los fiscales de California han dicho que utilizó su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes a quienes les dijo que eso las llevaría a la salvación, o a la condenación si se negaban.

Además de García, un acusado en el caso fue detenido en Los Ángeles y otro en Chicago, según informaron las autoridades. Otros tres se encontraban prófugos.

Según la acusación, dos de los acusados y otros intentaron destruir pruebas e impedir que las víctimas de abuso sexual hablaran con la policía después de que García fue arrestado.

Presionaron a víctimas

Se indicó que presionaron a las víctimas para que firmaran declaraciones falsas negando que hubiera ocurrido algún abuso, redactaron y distribuyeron sermones afirmando que todas las víctimas de abuso sexual mentían y reforzaron la doctrina de la iglesia de que dudar del apóstol era un pecado castigado con la condenación eterna.

En un comunicado, el fiscal federal Jay Clayton dijo que García y los demás “explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”.

“Cuando fueron confrontados, utilizaron su influencia religiosa y poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que permanecieran en silencio sobre el abuso que habían sufrido”, agregó.

Ricky J. Patel, el jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, dijo que los cargos fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas”.

"Construyeron un imperio criminal"

En el comunicado de la fiscalía, el agente especial Harry T. Chavis, Jr. criticó duramente la forma de actuar de García y sus cómplices.

“Tras la legitimidad de una iglesia y sus numerosos feligreses creyentes, García y su red criminal construyeron un supuesto imperio criminal basado en el abuso sexual de mujeres y niños”, declaró el agente especial .

Detrás de las "sombras de la iglesia de la Luz del Mundo", García y quienes presuntamente lo encubrieron ocultaron una "empresa ilícitca" que se dedicaba "al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y las transacciones financieras ilegales", agregó.

"Cada persona involucrada es cómplice en promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales", dijo Chavis Jr.



Con información de The Associated Press.

