El controversial (y críptico) manifiesto de Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare

Video Las imágenes clave en la detención de Mangione tras el tiroteo del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, principal sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare , Brian Thompson, dejó algunas declaraciones escritas que podrían ser clave para los fiscales que buscan llevarlo ante la justicia.

En el momento de su arresto en Altoona, Pensilvania, los oficiales de la Policía encontraron una declaración en la que Mangione dio pistas sobre las posibles razones por las cuales habría cometido el crimen del cual se le acusa.

PUBLICIDAD

“Para los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie”, escribió Mangione.

En el documento, de unas 260 palabras, Mangione, quien ha sido acusado de varios delitos, incluido asesinato en segundo grado, calificó su plan de matar a Thompson como algo “bastante trivial”, pese a que fue un asesinato a sangre fría, disparándola por la espalda y aparentemente bien planificado.

“Algo de ingeniería social elemental, CAD básico y mucha paciencia”, dijo en una aparente referencia al término utilizado para describir un diseño asistido por una computadora o “CAD”.

Las palabras de Mangione han generado interés por su perfil personal, el de un joven proveniente de una familia acaudalada de Baltimore, Maryland, que había destacado en sus estudios en escuelas de élite.

Las autoridades, sin embargo, han insistido en calificar a Mangione como un criminal que acabó con la vida de Thompson “a sangre fría” a plena luz del día. Tras el arresto de Mangione, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, descartó que el joven fuera "ningún héroe”.

“En Estados Unidos, no matamos a gente a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista”, dijo. “Entiendo que la gente esté realmente frustrada con el sistema de atención sanitaria. En algunos rincones oscuros, este asesino está siendo aclamado como un héroe. No es ningún héroe”.

El joven además escribió en la nota encontrada durante su arresto que existía una libreta con apuntes sobre cómo había planeado el asesinato. El contenido de esa libreta fue recientemente divulgado por distintos medios de comunicación, como el diario The New York Times y CNN.

PUBLICIDAD

Qué dice la libreta encontrada por autoridades tras la captura de Mangione

En el documento, Mangione aludió a la existencia de una libreta con apuntes sobre el crimen.

“El cuaderno de espiral, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan su esencia. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, por lo que probablemente no haya mucha información allí”, escribió.

De acuerdo con el Times, la libreta contenía algunas notas escritas por Mangione sobre lo que buscaba hacer para matar a Thompson, según funcionarios que hablaron con el diario sobre el contenido del cuaderno.

"¿Qué haces? Acabas con el CEO en la convención anual de parásitos contadores de frijoles. Es específico, preciso y no pone en riesgo a inocentes”, fue una de las frases escritas en el cuaderno, según los funcionarios citados por el Times.

Mangione habría activado su arma cuando Thompson llegaba a su hotel en Manhattan el 4 de diciembre por la mañana. Thompson planeaba acudir a una reunión de inversionistas de UnitedHealthcare ese día.

En el manifiesto de unas 260 palabras, diferente a la libreta, Mangione había escrito críticas al sistema de aseguradoras privadas de Estados Unido, lo que investigadores han dicho podría revelar el móvil del crimen.

Mangione ha luchado por años con dolores intensos derivados de un padecimiento relacionado con su columna. De acuerdo con familiares y amigos el dolor que padecía era incapacitante y lo llevó a operarse hace meses. Tras la operación, su familia, conocidos y amigos perdieron contacto con el joven. La falta de comunicación llegó a tal grado que su madre, Kathleen Mangione, lo reportó como desaparecido en noviembre ante las autoridades en San Francisco.

PUBLICIDAD

“Pido disculpas por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio: Estados Unidos tiene el sistema de salud número uno más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto 42 en esperanza de vida”, añadió en su manifiesto.

En particular, hizo una crítica a las ganancias de UnitedHealthcare, en un contexto de declive en las expectativas de vida en el país.

“United es la empresa [indescifrable] más grande de EEUU por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y crecido, pero ¿como nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos [indescifrables] simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener inmensas ganancias”, sostuvo.

De acuerdo con cifras oficiales, en 1900, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 47 años y en 2019 llegó a 79. Pero en 2020, la esperanza de vida cayó a 77 y cayó aún más a 76.4 en 2021.

Mangione también escribió que el desbalance entre las ganancias de las compañías de seguros y la esperanza de vida estadounidense era producto de los “juegos de poder” en Estados Unidos.

“Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio y, francamente, no pretendo ser la persona más calificada para exponer el argumento completo. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino claramente juegos de poder. Evidentemente, soy el primero en afrontarlo con una honestidad tan brutal”.

PUBLICIDAD

El viernes, el director de la empresa matriz de UnitedHealthcare, Andrew Witty, reconoció que el sistema de atención médica de Estados Unidos tiene fallas y prometió que su compañía ayudaría a solucionarlo.

Mientras UnitedHealthcare y sus empleados continúan lidiando con el dolor por la pérdida de un "hombre brillante y amable", Witty dijo en un artículo de opinión escrito para The New York Times: "... Nosotros también estamos luchando por encontrarle sentido a este acto desmedido y "los mensajes de odio que se han dirigido a nuestros colegas que han sido bombardeados con amenazas".

Sin embargo, agregó: "Sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y entendemos las frustraciones de la gente al respecto".

Familiares de Thompson destacan el carácter “amoroso” de la víctima

El lunes, mientras la atención se centraba en el arresto de Mangione, los familiares velaron el cuerpo de Thompson, en Maple Grove, en Minnesota.

“Brian era esposo, hijo, hermano y amigo increíblemente amoroso", dijo la familia en un comunicado.

“Lo más importante es que Brian fue un padre devoto para nuestros dos hijos y lo extrañaremos por el resto de nuestras vidas. Apreciamos la enorme cantidad de amables palabras y el apoyo que hemos recibido”, agrega la publicación.

Amigos de la víctima consultados por el Times también destacaron el carácter sencillo de Thompson. Taylor Hill, quien había sido un amigo cercano del ejecutivo de UnitedHealthcare, lo describió como un hombre “genial”.

PUBLICIDAD

“Él era simplemente un niño que vivía en la zona rural de Iowa”, dijo Hill, de 50 años. “Todos se llevaban bien con él y él se llevaba bien con todos los demás. Era simplemente un tipo genial, bromista, divertido e inteligente con quien estuve todos los años que lo conocí”.

Durante su vida, Thompson también destacó en sus estudios. Su dedicación lo llevó de ser un niño de una familia humilde en una zona rural de Iowa a convertirse en un poderoso ejecutivo del sector privado.

De acuerdo con una publicación en la plataforma digital LinkedIn, Thompson estaba interesado en hacer más accesible el servicio de seguros médicos privados.

"Trabajamos todos los días para encontrar formas de hacer que la atención médica sea más asequible, incluida la reducción del costo de los medicamentos recetados que salvan vidas", escribió en LinkedIn hace un año.

Mira también: