Así robó un millón de dólares en tiendas de Lululemon una pareja de Connecticut

Una pareja de Connecticut fue acusada en Minnesota de ser parte de una red de robo que habría hurtado alrededor de un millón de dólares de tiendas en todo el país del minorista de ropa deportiva de lujo Lululemon.

Jadion Anthony Richards, de 44 años, y Akwele Nickeisha Lawes-Richards, de 45, ambos de Danbury, Connecticut, fueron acusados este mes de un delito grave de robo organizado en tiendas minoristas.

PUBLICIDAD

Ambos quedaron libres la semana pasada después de pagar fianzas de 100,000 dólares para él y 30,000 para ella, según consta en los registros judiciales.

Deberán presentarse de nuevo en la corte de distrito del condado de Ramsey en St. Paul el 16 de diciembre.

Según las denuncias penales, un investigador de Lululemon había estado siguiendo a la pareja incluso antes de que la policía los confrontara por primera vez el 14 de noviembre en una tienda en el suburbio de Roseville.

El investigador le dijo a la policía que la pareja era responsable de cientos de miles de dólares en pérdidas para la tienda en todo el país, según las denuncias.

Robaban artículos y realizaban devoluciones fraudulentas, dijo el investigador.

La policía encontró maletas que contenían ropa de Lululemon con un valor superior a los 50,000 dólares cuando registraron la habitación de hotel de la pareja en Bloomington, según la denuncia.

Un investigador de Lululemon acusó a la pareja de robos en tiendas en varios estados

Según el investigador, también eran sospechosos de robos en tiendas Lululemon en Colorado, Utah, Nueva York y Connecticut, según la denuncia. En Minnesota, también fueron acusados de robos en tiendas de Minneapolis y en los suburbios de Woodbury, Edina y Minnetonka.

El investigador dijo que los dos eran parte de un grupo que generalmente viajaba a una ciudad y visitaba las tiendas Lululemon allí durante dos días.

Luego el grupo regresaba a la Costa Este para cambiar los artículos sin recibos por artículos nuevos, devolvía los artículos nuevos con los recibos de devolución para reembolsos de tarjetas de crédito y luego regresaba para cometer más robos, según la denuncia.

PUBLICIDAD

En al menos algunos de los robos, dijo, Richards entraba primero en la tienda y compraba uno o dos artículos baratos.

Luego regresaba al área de ventas donde, con la ayuda de Lawes-Richards, extraían un sensor de seguridad de otro artículo y lo colocaban en uno de los artículos que acababa de comprar.

Lawes-Richards y otra mujer luego ocultaban los leggings debajo de su ropa.

Luego salían juntos y, cuando se activaban los sensores de seguridad de la puerta, él ofrecía al personal la bolsa con los artículos que había comprado, mientras las mujeres seguían saliendo, engañando al personal haciéndoles creer que había sido su sensor el que había activado la alarma, según la denuncia.

El abogado de Richards no quiso hacer comentarios. El defensor público de Lawes-Richards no respondió de inmediato a una llamada que le solicitaba comentarios el lunes.

Vocero de Lululemon dice que el arresto es parte de los esfuerzos de la tienda para combatir robos

Tristen Shields, vicepresidente de protección de activos de Lululemon, dijo que el arresto de la pareja fue resultado de los trabajos de la empresa para combatir los hurtos en sus tiendas.

“Este resultado sigue poniendo de relieve nuestra colaboración continua con las fuerzas del orden y nuestras inversiones en tecnología avanzada, formación de equipos y capacidades de investigación para combatir los delitos minoristas y hacer que los infractores rindan cuentas”, afirmó Shields en un comunicado.

“Seguimos comprometidos a continuar con estos esfuerzos para abordar y prevenir este problema que afecta a toda la industria”.

PUBLICIDAD

Los dos están siendo procesados en virtud de una ley estatal promulgada el año pasado que pretende acaba r con el robo organizado en comercios minoristas.

Uno de sus principales autores, el senador Ron Latz, de St. Louis Park, dijo que 34 estados ya contaban con leyes contra el crimen organizado en comercios minoristas.

“Me alegra ver que está funcionando como se esperaba para acabar con las operaciones delictivas”, dijo Latz en un comunicado.

El legislador dijo que los robos a tiendas minoristas afecta la actividad económica y las generación de empleos.

“ Este tipo de robo perjudica a los minoristas de muchas maneras, incluida la pérdida de actividad económica, la pérdida de empleos y las amenazas a la seguridad de los trabajadores cuando no se aborda el delito. También perjudica a los consumidores a través del aumento de los costos y la reventa en línea de productos en mal estado”.

En agosto, dos mujeres de Minnesota también fueron acusadas en virtud de la nueva ley . Se las acusó de atacar una tienda Lululemon en Minneapolis.

Mira también: