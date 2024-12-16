Quien es Karen Friedman Agnifilio, la veterana exfiscal contratada por Luigi Mangione en el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Video Las imágenes clave en la detención de Mangione tras el tiroteo del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, ha integrado a su equipo legal a Karen Friedman Agnifilo, una destacada abogada defensora, mientras los fiscales de Manhattan trabajan para extraditarlo desde Pensilvania para enfrentar una acusación de asesinato.

La noticia de que Mangione será representado por Friedman Agnifilo que, durante años, fue adjunta de alto nivel en la fiscalía del distrito de Manhattan antes de pasarse a la práctica privada, fue confirmada en un comunicado por su bufete, Agnifilo Intrater LLP.

PUBLICIDAD

La exfiscal es una habitual comentarista legal en CNN y tiene un pódcast semanal (MissTrial) donde aborda cuestiones jurídicas. También es asesora legal del programa de televisión 'Law & Order'. Su esposo y socio en el bufete, Marc Agnifilo, representa a Sean 'Diddy' Combs en el caso federal de tráfico sexual del magnate del hip-hop en Manhattan.

Su biografía en la web de su bufete detalla que Friedman Agnifilo desempeñó un papel clave en "casos de crímenes violentos de alto perfil", incluidos los relacionados con la salud mental y homicidios.

"Durante su servicio en la Fiscalía de Manhattan, Friedman Agnifilo también participó en la creación de la Unidad de Trata de Seres Humanos, la Unidad de Delitos de Odio, la Unidad de Tráfico de Antigüedades, la Unidad de Terrorismo, la Oficina de Delitos Cibernéticos y Robo de Identidad, así como en la creación del primer Tribunal de Salud Mental de Manhattan", ahonda la biografía.

Video “Se declarará no culpable”: el abogado de Mangione cuestiona la credibilidad de las pruebas del caso

Mangione fue arrestado el lunes pasado después de que un cliente en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, lo viera desayunando y notara un parecido con la persona que la policía buscaba por el asesinato de Brian Thompson en Manhattan el 4 de diciembre.

La policía señala que Mangione fue hallado con un arma, una máscara y escritos que lo vinculan con la emboscada fuera del hotel Hilton Midtown de Nueva York, donde Thompson se dirigía para participar en la conferencia anual de inversores de su compañía.

Mangione, de 26 años, fue encarcelado sin derecho a fianza el sábado en Pensilvania, donde inicialmente fue acusado de delitos relacionados con armas y falsificación. Altoona está a unos 370 kilómetros (cerca de 230 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

El abogado de Mangione, Thomas Dickey, dijo que no se debe prejuzgar el caso y señaló que su cliente impugnaría su extradición a Nueva York.

La batalla legal por la extradición a Nueva York de Luigi Mangione

Pero el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo el viernes que había indicios de que Mangione podría renunciar a esa batalla.

“Seguiremos presionando por caminos paralelos, y estaremos listos tanto si renuncia a la extradición como si la impugna”, dijo Bragg en una conferencia de prensa no relacionada en Times Square.

El lunes pasado, horas después del arresto de Mangione, la oficina de Bragg presentó documentos donde se le imputan cinco cargos, entre ellos, asesinato intencional, posesión criminal de un arma y posesión criminal de un documento falsificado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo estar preparada para pedir a su homólogo de Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro, que intervenga y emita una orden judicial ejecutiva para exigir la extradición de Mangione si éste no acepta ser trasladado voluntariamente.