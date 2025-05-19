La frenética búsqueda de los prófugos de una cárcel de New Orleans se extiende a siete estados cuatro días después de la fuga

Video El momento en que 10 presos se fugan de cárcel en Nueva Orleans: ofrecen recompensa por su captura

Cuatro días después de la espectacular fuga de 10 detenidos de una cárcel de New Orleans, la cacería de los restantes seis prófugos se mantiene en Lousiana, ahora con una recompensa de 20,000 dólares por cada uno de ellos.

El cuarto fugitivo recapturado, Gary Price, de 21 años, fue puesto en custodia la noche de este lunes.

La oficina del Sheriff de Orleans Parish anunció en un mensaje en X el monto de la recompensa, en una imagen donde se compartieron los rostros, nombre y fechas de nacimiento de los fugitivos.

El audaz escape ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando los detenidos aprovecharon un hoyo en la pared al remover un sanitario de una celda, para conseguir acceder a las zonas exteriores de la prisión, escalar un muro y salir a las calles aledañas al Centro de Justicia de Orleans Parish.

Las autoridades policiales de seis estados: Texas, Mississippi, Arkansas, Georgia, Oklahoma y Tennessee han sido alertadas, a pedido de la Fiscal General de Louisiana, Liz Murrill, sobre la posibilidad de que los fugitivos hayan cruzado las fronteras estatales.

Tomó siete horas en ser notada la ausencia de los presos que escaparon de Louisiana

La ausencia de los 10 hombres, quienes también aprovecharon las deficiencias de las instalaciones de las que las autoridades se han quejado durante mucho tiempo para su fuga, pasó desapercibida durante horas. No fue hasta un recuento matutino de rutina, más de siete horas después, que los responsables de seguridad de la cárcel se enteraron de la fuga.

Funcionarios de la oficina del sheriff afirman que no había ningún agente en la celda donde habían estado retenidos los fugitivos. Había un técnico, una civil, allí para observar la celda, pero ella se había retirado para buscar comida, dijeron.

Poco después de la fuga, uno de los hombres, Kendall Myles, de 20 años, fue detenido tras una breve persecución a pie por el Barrio Francés. Anteriormente, había escapado dos veces de centros de detención juvenil.

Para el viernes por la noche, dos fugitivos más habían sido capturados. Las autoridades encontraron a Robert Moody, de 21 años, en Nueva Orleans gracias a una pista de Crimestoppers, según la Oficina del Sheriff de Orleans Parish.

Dkenan Dennis fue encontrado cerca de la autopista Chef Menteur, anunció la fiscal general Murrill, en la plataforma social X.

La sheriff de Orleans Parish, Susan Hutson, afirmó que los hombres pudieron salir del Centro de Justicia de Orleans gracias a las cerraduras defectuosas. Hutson añadió que ha expresado repetidamente su preocupación por las cerraduras a las autoridades y, esta misma semana, abogó por fondos para reparar la deteriorada infraestructura.

"Es casi imposible, no del todo, pero casi imposible, que alguien salga de estas instalaciones sin ayuda", declaró sobre la cárcel, donde se encuentran detenidas 1,400 personas.