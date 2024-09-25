Cambiar Ciudad
Una joven universitaria apareció decapitada y quemada en Wisconsin en 1985. Casi 40 años después, un sospechoso fue detenido

El alguacil del condado de Vernon, Wisconsin, dijo que la captura casi 40 años después del asesinato de la joven representaba la “culminación” de años de esfuerzo para dar con el responsable del crimen.

Un hombre de 60 años fue arrestado en Wisconsin por el homicidio de una estudiante cuyo cuerpo fue encontrado decapitado y en llamas en 1985, informaron las autoridades.

El individuo, identificado como Michael Raymond Popp, de Tomah, Wisconsin, fue arrestado, casi 40 años después, este lunes tras ser acusado de asesinato en primer grado por el homicidio de Terry Dolowy, quien tenía 24 años al momento de los hechos.

Popp fue recluido en la cárcel del condado de Vernon, donde un juez le fijó una fianza en efectivo de 1 millón de dólares.

Tras el arresto del individuo, el Alguacil del Condado de Vernon, Roy Torgerson, dijo que la captura era la “culminación” de años de esfuerzo para dar con el responsable del homicidio de la joven.

Popp no había contratado a un abogado hasta el miércoles por la mañana, dijo la Oficina del Secretario del Condado de Vernon.

El sospechoso negó haber matado a Dolowy.

¿Cómo conoció el acusado a la víctima que fue encontrada decapitada?

Los fiscales dijeron que Popp y Dolowy, oriunda de River Forest, Illinois, se conocieron mientras ella estudiaba el último año en la Universidad de Wisconsin-La Crosse.

En el momento de su asesinato, él vivía a poca distancia de donde residía Dolowy en el condado de La Crosse con su prometido, según una denuncia penal.

Dolowy desapareció el 14 de febrero de 1985 de su casa en Barre Mills. Días después, su cuerpo decapitado y carbonizado fue encontrado en una alcantarilla al borde de una carretera en el condado de Vernon. La cabeza de la joven nunca ha sido encontrada, según las autoridades.

La denuncia afirma que Popp le dijo a la policía en marzo de 1985 que él y su novia iban a torneos de billar con Dolowy y su prometido y que a menudo eran compañeros de billar, informó La Crosse Tribune.

Las muestras de ADN tomadas a Popp en enero de 2023 coincidían con el material encontrado en la autopsia de Dolowy, según la denuncia.

Si bien Popp originalmente dijo que Dolowy era solo una conocida casual, cuando las autoridades le presentaron en marzo de 2023 la evidencia de ADN que lo vinculaba con Dolowy, cambió su historia.

Al ser confrontado con la evidencia, dijo que él y Dolowy “tal vez tuvieron una pequeña aventura” durante seis a ocho meses.

Popp dijo que había mentido porque "es un caso bastante grave" y no " quería estar asociado con él", según la denuncia.

