"Eran prisioneros": la iglesia que reclutaba a indigentes para forzarlos a pedir limosna y robarles su dinero

También le leyeron el estricto reglamento de ese sitio: jamás salir sin autorización, no hablar con su familia en 30 días, “no discutir las cosas del mundo”, solo leer la Biblia y ceder por completo todos sus ingresos (de los cuales tomaron 10% como diezmo y 30% por los servicios de IVM).

Al final le advirtieron que si violaba cualquier norma la castigarían sin dudarlo. Después se enteraría que el correctivo más común en estas casas grupales era no darles de comer por días.

‘ARC’ trató de irse en dos ocasiones de ese centro ubicado en la cuadra 400 de la avenida Hamilton, pero no pudo. Las autoridades alegan que algunos administradores de Imperial Valley Ministries vivían en esa locación y que solían cerrar con llave puertas y sellar las ventanas para impedir que escaparan. Otros métodos usados por esta iglesia era no devolverles sus documentos, advertirles que les quitarían a sus hijos y negarles llevarlos de regreso a los lugares donde pasaban la noche.

Mendigando seis días a la semana

En realidad, los mantenían cautivos con amenazas y mentiras, inclusive por la fuerza. Les quitaban sus celulares para que no los denunciaran con las autoridades y a las parejas las separaban. A varios les quitaron sus tarjetas gubernamentales de asistencia alimenticia y las usaban los líderes de la iglesia.

A uno de los agraviados, ‘FB’, incluso lo llevaron a un cajero automático para que sacara todo el dinero que había recibido de la Administración del Seguro Social y no le dieron ni un centavo, según los fiscales.

Mientras les impedían solicitar empleo, les obligaban a pedir limosna hasta por 54 horas semanales. Esas jornadas eran de hasta 9 horas diarias, durante seis días de cada semana. No se ha revalado cuánto dinero obtuvieron los ministros de IVM.

Para que ‘JB’ no se fuera le advirtieron que “solo obtendría la custodia de su hijo si se quedaba en IVM”. Fue un mensaje que Ana Karen Robles, uno de los 12 acusados en este caso, le envió a través de la hija de ‘JB’, que también estaba en la casa grupal en la avenida Hamilton.

Luego le dijeron otra mentira: que su prometido ‘ZC’, quien estaba en una casa grupal para hombres, no quería irse. Y a él lo engañaron asegurándole que su pareja “ya no lo amaba y no quería estar con él, y le dijeron que solo Dios lo amaba”, cita la acusación. Al mismo tiempo tomaron otra medida: cerraron los accesos en el centro donde estaba ‘ZC’ por si trataba de huir.