Arrestan a empleado de mantenimiento en conexión con la fuga de presos en la cárcel de Nueva Orleans

Las autoridades arrestaron a un trabajador de mantenimiento de la Oficina de la Sheriff de la Parroquia de Orleans en relación con la fuga el viernes de 10 reclusos de un centro penitenciario en Nueva Orleans, informó el martes la Fiscalía General de Louisiana.

Sterling Williams, de 33 años de edad, admitió ante la policía que uno de los fugitivos "le había pedido que cerrara el suministro de agua de la celda" antes de que los hombres se escabulleran por un agujero detrás de un inodoro, según un comunicado de la fiscalía.

Fuga con ayuda interna

"En lugar de denunciar al recluso, Williams cerró el suministro de agua según las instrucciones, lo que permitió que los reclusos llevaran a cabo su plan de fuga", añade el comunicado.

Williams fue acusado de 10 cargos por facilitar una fuga y uno por actividad ilícita de un funcionario público.

La sheriff Susan Hutson había declarado que sospechaba que la fuga había sido con ayuda desde adentro y la semana pasada informó a la prensa que su agencia había suspendido a tres empleados en espera de una investigación.

“Es casi imposible, no del todo, pero casi imposible, que alguien salga de estas instalaciones sin ayuda”, dijo Hutson en una conferencia de prensa el 15 de mayo en relación al Centro de Justicia de Orleans, un centro penitenciario donde se encuentran recluidas 1,400 personas.

Los reclusos escaparon la madrugada del viernes mientras el único guardia que los vigilaba iba a buscar comida.

Al menos una de las barras de acero que protegían las tuberías “parecía haber sido cortada intencionalmente con una herramienta”, declaró la oficina del sheriff.

Según la oficina de la alguacil, los 10 reclusos salieron de la cárcel a la 1:01 am del viernes, según informó la oficina de la sheriff. Posteriormente, se abrieron paso a través de la puerta de un muelle de carga y escalaron el muro que rodea la penitenciaría usando mantas para protegerse del alambre de púas.

Los reclusos se quitaron rápidamente sus uniformes y se vistieron con ropa normal, dijo la agencia del orden.

La ausencia de los reclusos, muchos de ellos acusados o condenados por delitos violentos como asesinato, no se reportó durante horas. Cuatro han sido detenidos desde entonces y seis siguen prófugos.

“Descubriremos todos los hechos”

Desde la fuga, Hutson ha señalado deficiencias de larga data, como cerraduras defectuosas y escasez de personal. Sin embargo, un número creciente de funcionarios estatales y locales han declarado que la culpa de la fuga recae directamente sobre ella por incumplir su responsabilidad de mantener a los reclusos encerrados.

Está previsto que el Ayuntamiento de Nueva Orleans discuta la fuga de la cárcel con la oficina del sheriff y otras autoridades el martes.

"A la larga, descubriremos todos los hechos y cualquiera que haya colaborado o instigado será procesado con todo el rigor de la ley", declaró la fiscal general de Luisiana Liz Murrill. "Instamos a cualquiera que sepa algo, e incluso a quienes hayan brindado ayuda, a que se presenten ahora para obtener el mejor resultado posible en su caso".

Con información de The Associated Press.

