Criminalidad y Justicia Lo que ha dicho a las autoridades el sospechoso de colocar bombas en DC antes del asalto al Capitolio El hombre acusado de colocar dos bombas caseras en Washington en vísperas del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos dijo a los investigadores después de su arresto que creía que alguien necesitaba "hablar" en nombre de las personas que creían que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Video Asalto al Capitolio: FBI revela video de sujeto instalando explosivos y ofrece recompensa por información

Brian J. Cole Jr. confesó tras su arresto haber puesto dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en vísperas del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, afirmando que creía que alguien debía "defender" a quienes creían que las elecciones de 2020 habían sido fraudulentas.

Las declaraciones se expusieron en un memorando del Departamento de Justicia que argumentaba que Cole, arrestado a principios de este mes por supuesto transporte interestatal de un dispositivo explosivo e intento de destrucción utilizando materiales explosivos. Su arresto fue el primero en más de cuatro años en este caso.

El documento ofrece el relato oficial más detallado de las declaraciones que Cole hizo a los investigadores. Además, señala algunas pruebas en su contra, incluyendo componentes para fabricar bombas encontrados en su domicilio tras su arresto, que, según las autoridades, lo vinculan con el acto.

Las bombas caseras no detonaron y fueron descubiertas el 6 de enero, la tarde en que manifestantes partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para intentar detener la certificación de su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden.

El fracaso de las fuerzas del orden en resolver rápidamente el caso dio lugar a una serie de teorías conspirativas entre la extrema derecha, incluyendo acusaciones infundadas de que el atacante podría haber sido un agente de la Policía del Capitolio.

Después de asumir el cargo por segunda vez en enero, Trump indultó a más de 1,500 personas acusadas o condenadas por participar en el asalto al Capitolio.

El acusado niega tener relación con el asalto al Capitolio

Cole negó a los investigadores que sus acciones estuvieran relacionadas con la certificación en el Congreso de la victoria de Joe Biden o con los disturbios causados por simpatizantes del entonces presidente Trump para impedirla aquel 6 de enero.

Sin embargo, tras negar inicialmente su implicación en las bombas caseras, según los fiscales, confesó haberlas colocado frente al RNC y el DNC, desilusionado por las elecciones de 2020 y comprensivo con las afirmaciones de Trump de que la contienda había sido manipulada. Biden ganó la elección de 2020, pero Trump continúa diciendo falsamente que le robaron la victoria.

Según el memorando, les dijo a los agentes que lo entrevistaron que si la gente "siente que algo tan importante como votar en las elecciones federales está siendo manipulado, que se está invalidando, entonces, alguien tiene que alzar la voz, ¿no? Alguien de arriba. Solo para, al menos, calmar los ánimos".

Dijo que "algo simplemente estalló" después de "ver cómo todo empeoraba" y que quería hacerles algo "a los partidos" porque "ellos estaban al mando", según el memorando del Departamento de Justicia. Los fiscales afirman que cuando le preguntaron a Cole por qué había colocado los explosivos en el RNC y el DNC, respondió: "Realmente no me gusta ninguno de los partidos en este momento".

Cole fue arrestado la mañana del 4 de diciembre en su casa de Woodbridge, Virginia, en lo que las autoridades policiales describieron como un gran avance en su investigación de casi cinco años. Sus abogados también tendrán la oportunidad de exponer su postura sobre la detención antes de una audiencia programada para el martes en el tribunal federal de Washington.

Durante un registro de la casa y el auto de Cole tras su arresto, según la fiscalía, los investigadores encontraron bolsas de compras con componentes para fabricar bombas. Inicialmente negó haber fabricado o colocado las bombas caseras, según la fiscalía, y cuando se le presionó sobre su paradero la noche del 5 de enero de 2021, inicialmente declaró a los investigadores que había conducido solo para asistir a una protesta relacionada con las elecciones de 2020.

“No estaba de acuerdo con lo que la gente estaba haciendo, como decirle a la mitad del país que simplemente debían ignorarlo. No me pareció buena idea, así que fui a la protesta”, dice el memorándum.

Las bombas no detonaron "por suerte"

Pero durante las horas de interrogatorio, según la fiscalía, Cole reconoció que fue a Washington no para protestar, sino para colocar las bombas. Guardó los explosivos en una caja de zapatos en el asiento trasero de su Nissan Sentra y colocó uno fuera de las sedes del Comité Nacional Republicano (CNR) y del Comité Nacional Demócrata (CND), programando el temporizador de cada uno a 60 minutos, según el memorando.

Ninguno de los dos dispositivos explotó, algo que Cole afirma haber sentido "bastante alivio", ya que los colocó de noche para no matar a nadie, según el memorando.

El hecho de que los dispositivos no detonaran se debió a la suerte, "no a la falta de esfuerzo", afirmaron los fiscales, argumentando que Cole representa un peligro para la comunidad y debe permanecer detenido en espera de juicio.

"La elección de los objetivos por parte del acusado puso en riesgo la vida no solo de peatones y oficinistas inocentes, sino también de las fuerzas del orden, los servicios de emergencia y los líderes políticos nacionales que se encontraban dentro de las sedes de los respectivos partidos o pasaron en coche por ellas el 6 de enero de 2021, incluyendo al vicepresidente electo y al presidente de la Cámara de Representantes", escribieron los fiscales.

Con información de AP y AFP