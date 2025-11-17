Detienen en España al líder de Los Lobos, uno de lo criminales más buscados de Ecuador y que había fingido su muerte

Video Quién es ‘Fito’, el fugitivo más buscado de Ecuador hallado en un búnker que será extraditado a EEUU

La policía de España anunció el domingo la detención en la sureña ciudad de Málaga de Wilmer Chavarría Barre, alias 'Pipo', presunto cabecilla de Los Lobos prófugo de la justicia ecuatoriana, que lo acusa de ser el líder de una de las más grandes y peligrosas bandas del crimen organizado en ese país.

Los Lobos es un grupo criminal ecuatoriano con presuntos vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Se estima que cuenta con unos 8,000 miembros y recientemente fue designada como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, celebró el domingo un arresto que atribuyó a la cooperación internacional, asegurando que “es la única forma de acabar con estos grupos, que son grupos de delincuencia transnacional”.

Imagen de la detención de Wilmer Chavarría, compartida por la Policía Nacional española en X. Imagen Policía Nacional/X



Según el medio español Málaga Hoy, que cita a fuentes de la investigación, Chavarría fue detenido en esa ciudad a su llegada de Marruecos, desde donde viajaba con una identidad falsa.

La acusación de falsedad documental permite activar la orden de Interpol emitida por Ecuador por todos los delitos que se le atribuyen.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU para América Latina, felicitó al gobierno de Ecuador por la captura de Chavarría, a quien describió como “una de las figuras del crimen organizado más notorias de América Latina”.

Quién es Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', líder de Los Lobos

Pipo había fingido su propia muerte en 2021 en medio de la pandemia de coronavirus. "Cambió de identidad y se escondió en Europa", detalló Noboa. Desde Europa, ordenaba asesinatos en Ecuador y controlaba actividades como la minería ilegal de oro y el tráfico de drogas.

El grupo criminal Los Lobos también ha sido vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023.

Chavarría se encontraba en la lista de los más buscados y tiene un largo historial delictivo, por crímenes como plagio con muerto, robo, lesiones, etc. En 2019 dirigió a un grupo de sicarios de Los Lobos, que actuaba bajo las órdenes de Los Choneros, pero tras la muerte del líder de entonces se separó de esa organización, según la AFP.



John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, dijo en X que Chavarría "es responsable de al menos 400 muertes", sicariatos, coches bomba, y aseguró que con respecto a él, "Fito no es más que un aprendiz", en referencia a Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de Los Choneros, quien fue recapturado y extraditado a EEUU en julio.

Entre 2011 y 2019, Pipo estuvo recluido en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, pero en 2019. Según Reimberg, tras fingir su muerte en 2021, el cabecilla de Los Lobos, "sacó una nueva identidad en Venezuela" y luego obtuvo un pasaporte colombiano con el cual viajó a España en 2022".

De esta forma, logró "trasladar su base de operaciones a Europa, donde dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cartel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos", agregó el ministro.

El anuncio de la captura de Pipo se dio a conocer el mismo día en que los ecuatorianos votaron 'No' al referendo propuesto por Noboa, que pedía el regreso de bases militares extranjeras al Ecuador y una nueva Constitución que otorgara más poderes al gobierno para enfrentar la violencia en el país.