Lavado de Dinero

Identidades falsas, transferencias millonarias y apuestas simuladas: la amplia operación de lavado de dinero en casinos mexicanos que fue desmantelada por EEUU y México

La administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que detectó múltiples operaciones millonarias irregulares en los casinos, desde donde millones de dólares eran enviado a paraísos fiscales para blanquear los activos.

Univision
Una amplia operación de lavado de dinero que funcionó a través de 13 casinos en México quedó al descubierto luego de que las autoridades mexicanas bloquearon las cuentas bancarias de las casas de apuestas.

Las sanciones fueron impuestas por el gobierno federal después de que detectó múltiples operaciones sospechosas en las cuentas de los casinos que incluyeron el uso de identidades falsas, transferencias millonarias y operaciones en efectivo.

“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales (jurídicas) bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, informó la Secretaría de Hacienda mexicana.

La agencia federal agregó, sin proveer los nombres de las empresas que operaban los casinos, que las casas de apuestas están ubicadas en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, México, Chiapas y la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó este miércoles en la conferencia de prensa presidencial que las acciones en contra de los casinos fueron posibles por la colaboración del Departamento del Tesoro estadounidense.

Harfuch reiteró que las casas de apuestas hicieron transferencias millonarias a través del sistema bancario internacional hacia Estados Unidos, Rumania y Suiza. Previamente la Secretaría de Hacienda dijo que Albania, Malta y Panamá también fueron los destinos de los movimientos financieros.

El gobierno no divulgó los nombres de los casinos sancionados. Por años, el sector de los casinos en México ha sido blanco de acciones gubernamentales a raíz de la presunta conexión entre las casas de apuestas y el crimen organizado.

Cómo operaba la red de lavado a través de los casinos

De acuerdo con el informe difundido por García Harfuch, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal detectó la forma en la que operaba el presunto lavado de dinero a través de las casas de apuestas.

Primero, dijo el funcionario, los recursos ilícitos eran introducidos a los casinos por medio de “compras masivas de fichas” o el pago de servicios simulados”. Luego los ingresos se transferían a empresas fantasma y múltiples cuentas bancarias en México y el extranjero.

Después entraban al esquema “intermediarios de bajo perfil”, como estudiantes y personas con bajos ingresos para transferirles dinero. Por último, esas personas regresaban el dinero a los verdaderos dueños, presuntamente pertenecientes al crimen organizado.

En la misma conferencia, la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, dijo que muchas veces los intermediarios se convierten en parte del esquema sin saberlo, ya que sus identidades son utilizadas sin su consentimiento.

“Estas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó”, dijo Galeano.

De acuerdo con Galeano, dijo que el dinero muchas veces es enviado a “paraísos fiscales”, desde donde es “blanqueado”.

“O lo insertan en otras apuestas para regresarlo, después, a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”, dijo la funcionaria.

Congelamiento de cuentas es “acoso y persecución”, dice empresa dueña de casinos

Aunque el gobierno no detalló qué casinos fueron sancionados, el consorcio empresarial Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, un duro crítico del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que las sanciones a los casinos eran parte de una campaña de “acoso y persecución” en contra suya.

En un comunicado emitido después de que el gobierno anunció el congelamiento de cuentas a los 13 casinos, el grupo empresarial dijo que sus firmas llamadas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca fueron sujetas a la investigación abierta por el gobierno.

Acusó a Galeano, la procuradora fiscal, de actuar de forma “arbitraria” con el fin de continuar una “campaña sistemática del gobierno” en contra de Salinas Pliego.

El empresario ha estado envuelto en la polémica luego de que se distanció de su anterior aliado Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum.

El distanciamiento ocurrió luego de que la administración de López Obrador le exigió hacer un pago multimillonario de impuestos que, según el gobierno, deben las empresas de Salinas Pliego al fisco.

El empresario ha dicho que la suma que exige el gobierno es desproporcionada y que sus compañías han cumplido con el fisco de manera regular.

Ahora, la administración de Sheinbaum mantiene la exigencia de que Salinas Pliego pague al fisco la suma que desde un inicio le fue cobrada por el gobierno de López Obrador. La suma asciende a unos 74,000 millones de pesos, equivalentes a unos 4,000 millones de dólares.

