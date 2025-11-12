"No es justo. No debías irte": la trágica muerte de un veterano cuyo cuerpo quedó prensado por horas en una grúa de USPS

Video Familias de víctimas mortales de inundaciones en Camp Mystic demandan a los dueños: las noticias del día

La muerte en Michigan de Nicholas John Acker, de 36 años, un veterano de la Fuerza Aérea, tras quedar prensado en una grúa para arrastrar correo del servicio postal USPS, donde trabajaba, ha generado indignación de la comunidad y sus familiares.

Según reportes de la prensa local, cuando llegaron los rescatistas del Departamento de Bomberos de Allen Park, en la zona metropolitana de Detroit, el cuerpo de Acker había permanecido prensado entre seis y ocho horas en el Centro de Distribución de USPS.

PUBLICIDAD

Tras los hechos, la pareja de Acker, Stephanie Jaszcz, con quien se había comprometido diez días antes de su trágica muerte, exigió a las autoridades investigar cómo fue que el cuerpo del joven permaneció tanto tiempo prensado en la máquina, de acuerdo con los reportes.

“No es justo. No debías irte. Teníamos planes. Teníamos una rutina. Teníamos una vida tejida con bromas privadas, mañanas tranquilas y esa forma en que siempre sabías cuándo necesitaba que me tomaras de la mano”, escribió la pareja de Acker en Facebook.

El teniente detective de la policía de Allen Park, Jason Dobbertin, dijo al medio Detroit Free Press que la policía recibió un reporte del fallecimiento el sábado 8 de noviembre a las 12:25 p.m.

El cuerpo fue encontrado por personal de mantenimiento y la muerte no está siendo tratada como sospechosa, según el teniente.

USPS dijo en una declaración enviada a medios que lamentaba la situación, aunque no dio detalles ni especificó si se lleva a cabo una investigación de los hechos.

“Eras mi refugio”, dice la pareja del exmilitar fallecido

En su publicación en Facebook, Jaszcz habló sobre los impactos de la pérdida que sufrió.

“Nick, no sé cómo seguir sin ti. No quiero. Eras mi refugio, mi estabilidad, mi alegría cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Y ahora todo se siente desequilibrado, como si la tierra se hubiera olvidado de sostenerme”, dijo la mujer.

“Sigo buscándote en la oscuridad. Sigo esperando que esto sea una pesadilla de la que despertaré. Pero es real. Y duele. Y lo odio”.

PUBLICIDAD

Según un reporte del medio local Click On Detroit, la mujer acudió a las instalaciones del Centro de Distribución de USPS para preguntar qué había sucedido.

De acuerdo con el reporte, Jaszcz esperó por horas en el lugar antes de que alguien pudiera darle alguna razón de dónde estaba su pareja.

Ella dijo al medio que Acker había trabajado como mecánico en el centro durante más de un año, luego de haber formado parte de la Fuerza Aérea por cerca de una década.

Criticó el hecho de que, según ella, la muerte del joven no está siendo investigada adecuadamente.

Mira también: