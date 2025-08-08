“No va a haber invasión”: cómo Sheinbaum trata de calmar a México tras los reportes de la directriz "secreta" de Trump al Pentágono contra los carteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trato de calmar este viernes a la población de su país tras un reporte de que Donald Trump giró una directriz "secreta" autorizando al Pentágono a considerar el uso de la fuerza militar contra los carteles, catalogados como organizaciones terroristas.

The New York Times reportó, citando fuentes conocedoras de la directriz, que el mandatario firmó "secretamente" la orden para que “el Pentágono comience a utilizar la fuerza militar contra ciertos carteles de la droga latinoamericanos”.

“La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los carteles”, dice el periódico.

En respuesta, Sheinbaum reiteró este viernes en su conferencia de prensa matutina la negativa que ha mantenido a la operación de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión; eso está descartado, absolutamente descartado. Lo hemos manifestado en todas las llamadas”, dijo la presidenta a la prensa.

Previamente, la presidenta ya había manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas a México para combatir al crimen organizado.

Sheinbaum habló del tema en mayo luego de que Trump confirmó reportes que decían que él había ofrecido a su homóloga mexicana desplegar militares estadounidenses con ese fin.

Trump, al confirmar los reportes, lanzó un agresivo mensaje en contra de su par mexicana diciendo que ella es “temerosa” de los carteles al grado que no puede ni “pensar correctamente”.

La idea de actuar en contra de los carteles en suelo mexicano fue una de las que más repitió Trump en las campañas al referirse a la forma en la que buscaría combatir el tráfico de fentanilo.

En múltiples ocasiones, Trump dijo que ordenaría “bombardear” a los carteles en suelo mexicano, una propuesta que en su momento fue tratada como poco seria, aunque ahora, con Trump en el poder y tomando en cuenta su nueva directriz, toma otra relevancia.

“Siempre hemos dicho que no”: responde Sheinbaum a reporte

Sheinbaum dijo refiriéndose a la directriz mencionada por el Times que su administración supuestamente ya había sido informada de la “orden” de Trump relacionada con el uso militar contra los carteles.

“No está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos (el uso de la fuerza militar de EEUU en suelo mexicano)”, declaró Sheinbaum este viernes. “Cuando lo han llegado a plantear (el despliegue militar de EEUU en México), siempre hemos dicho que no”.

La presidenta reiteró que ante la insistencia de Trump le ha ofrecido al estadounidense “colaborar de otra manera”, pero nunca aceptando la presencia de militares en México para combatir al crimen.

“Incluso, fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, agregó. “Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas”.

Los problemas legales que surgen tras la directriz de Trump

De acuerdo con el reporte del Times, existen múltiples obstáculos legales a nivel interno en Estados Unidos para un despliegue militar estadounidense con fines de aplicación de la ley en territorios extranjeros, incluido el combate a los carteles.

Por ejemplo, la ley Posse Comitatus, de 1878, declara que es generalmente ilegal el uso militar con fines de combate al crimen fuera de Estados Unidos.

Además, según el reporte, no está claro en qué fundamentos legales el gobierno de Trump basaría acciones que podrían resultar en la captura o el asesinato en territorios extranjeros de alguno de los individuos considerados “narcoterroristas” por Estados Unidos.

“Eso significa que la acción militar contra los carteles aparentemente tendría que basarse en una afirmación sobre la autoridad constitucional de Trump para ordenar que se actúe en defensa propia nacional, tal vez contra las sobredosis de fentanilo”, dice el reporte del Times.

Pero, en una entrevista con el programa World Over, del canal católico EWTN, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este viernes que la directriz de Trump da “autoridades legales” para combatir a los carteles.

“Lo que cambia es que nos da autoridades legales para atacarlos en maneras que no se pueden hacer si solo son unos criminales, ya no solo es un problema de combate al crimen, sino un problema de seguridad nacional”, declaró.

El funcionario reiteró que Estados Unidos está decidido a cambiar el enfoque del combate a los carteles.

“No podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales. Tienen armamento similar al que tienen los terroristas, en algunos casos, los ejércitos. Controlan territorio en muchos casos”, dijo.

En qué otras ocasiones EEUU ha autorizado el despliegue de tropas para perseguir criminales

En el recuento del Times, el diario recordó algunos de los momentos en que Estados Unidos ha ordenado despliegues militares con fines de combate al crimen en otros países.

Por ejemplo, el gobierno durante la presidencia de George H.W. Bush en 1989 ordenó el despliegue de miles de soldados a Panamá para la captura del presidente Manuel Noriega, con el fin de traerlo ante la justicia estadounidense para ser juzgado por narcotráfico.

Entonces, la ONU criticó la acción del gobierno de Bush padre como una “violación al derecho internacional”.

En otros momentos, las fuerzas estadounidenses han colaborado directamente con Perú y Colombia compartiendo información de vuelos civiles que presuntamente llevaban droga en 1990.

Pero el gobierno estadounidense frenó esa colaboración cuatro años después, porque los gobiernos de las naciones sudamericanas comenzaron a derribar esos aviones.

Aunque no se trata de actividad militar estadounidense en México, medios estadounidenses, incluido el Times, reportaron a principios de año que drones de la agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) sobrevuelan desde el gobierno de Joe Biden el territorio mexicano para recabar datos de la ubicación de laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo.

Tras los reportes, Sheinbaum confirmó que los drones sobrevuelan México con autorización de su gobierno, siguiendo con un acuerdo de colaboración que comenzó desde el gobierno de su antecesor y aliado, Andrés Manuel López Obrador, con Biden.

Sin embargo, según el reporte más reciente, los sobrevuelos se han intensificado desde que inició el gobierno de Trump el 20 de enero, además de que el Pentágono ha elevado el número de sobrevuelos en la frontera con México de aviones especializados en la recolección de imágenes.

Sheinbaum defiende a Maduro y dice que no tiene "pruebas" de que encabece un cartel

Cuestionada sobre el aumento a 50 millones de dólares de recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su administración mantendrá la relación con Venezuela porque no tiene “pruebas” de las acusaciones.

La presidenta fue cuestionada sobre el tema porque el jueves la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que el Cartel de los Soles, organización criminal venezolana que Estados Unidos dice que encabezada Maduro, está vinculado con el mexicano Cartel de Sinaloa.

"Como siempre decimos: si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo la mandataria.

"Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso".

El jueves, Bondi anunció el incremento de 25 millones a 50 millones de dólares por la captura de Maduro, una recompensa del doble de lo que llegó a ofrecer Estados Unidos por Osama Bin Laden, el fallecido líder del grupo terrorista Al-Qaeda.

Bin Laden fue asesinado por un equipo especial de las fuerzas armadas de Estados Unidos, SEAL, en mayo de 2011 en el sitio donde se escondía en Pakistán.

Bondi dijo que, además de estar vinculado con el Cartel de Sinaloa, la organización presuntamente liderada por Maduro y otros de sus funcionarios también tiene nexos con el venezolano Tren de Aragua.

Esos tres grupos criminales forman parte de la lista de organizaciones que han sido catalogadas como terroristas por el gobierno de Trump, además de los mexicanos Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, Cartel del Noreste y la banda salvadoreña Mara Salvatrucha.

Maduro ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos, aunque tampoco ha ofrecido pruebas para desmentir al Departamento de Justicia. La oposición en Venezuela respalda ampliamente las acusaciones estadounidenses contra Maduro, a quien además decenas de países -incluido Estados Unidos- desconocen como presidente tras su cuestionada reelección en 2024.

