La humillación para México por los acuerdos, capturas y sentencias en EEUU de capos mexicanos

Video La cifra récord de $15,000 millones que ‘El Mayo’ entregará a EEUU: ¿Cuánto pagaron otros narcos?

El procesamiento judicial en Estados Unidos de los capos más poderosos de México revela el “colapso” del sistema de justicia mexicano y su incapacidad para hacer que los criminales rindan cuentas en el país donde operaron libremente por décadas, coincidieron expertos mexicanos.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, dijo que por años en México ha prevalecido un “pacto histórico de impunidad” que permite la expansión del crimen organizado.

PUBLICIDAD

A raíz de ese “pacto” es que la gran mayoría de los delitos que son denunciados -una cifra mínima comparada con el número real de crímenes cometidos en el país- quedan sin castigo en el país.

El caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa quien se declaró culpable de narcotráfico a finales de agosto, revela cómo funciona la “maquinaria compleja” que sostiene la mortal industria del narcotráfico.

“Esto que dice que sobornó a gente, pues sobornó a gente porque hay un contexto de negocio brutalmente productivo”, declaró.

López Portillo dijo que la rendición de cuentas en Estados Unidos -y no en México- de Zambada y otros capos como su exiliado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurre porque en México “no funciona el sistema” de justicia, ya que carece de las herramientas para castigarlos. Fue también en Estados Unidos que el juez Brian M. Cogan, sentenció a cadena perpetua al capo originario de Badiraguato, Sinaloa.

“En consecuencia, no se puede responder a la presión de Estados Unidos con una capacidad propia de someter a la justicia a los delincuentes, porque no está esa capacidad instalada”, declaró.

“Una humillación para México”

Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad, dijo que los casos de ‘El Mayo’ y otros capos que están siendo juzgados en Estados Unidos representan una “humillación” para el sistema de justicia mexicano.

La forma en que fue arrestado en Estados Unidos, además, producto de una traición del hijo de su exaliado, 'El Chapo', revela que hay "poca confianza" en el sistema mexicano para llevar ante la justicia a los capos de ese calibre.

“Revela un tema que es fundamental, que es la poca confianza que tienen las autoridades estadounidenses en las mexicanas, tomando en cuenta la manera en la cual fue aprehendido Ismael Zambada, porque al final no hubo intervención de ninguna autoridad mexicana”, dijo Guerrero Baena.

PUBLICIDAD

Tras la captura de ‘El Mayo’ cerca de El Paso, Texas, funcionarios del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron que no tuvieron conocimiento -y muchos menos participaron- de la operación que resultó en el arresto.

López Obrador en su momento se mostró molesto por la operación y luego culpó a Estados Unidos por el estallido de violencia en Sinaloa, que el gobierno mexicano atribuye a la ruptura interna del cartel a raíz de la captura de ‘El Mayo’.

La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, ha mantenido la misma postura del expresidente, su padrino político.

“La incomodidad que le causó a primero López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum el tema del arresto de Ismael Zambada, es por la posible colusión que no necesariamente puede ser de las altas autoridades del país”, dijo Guerrero Baena.

“Sino quizá de estructuras partidistas que pudieron haber negociado y esto es algo que sin duda sucedió a lo largo de prácticamente todos los gobiernos.

‘El Mayo’ confiesa que “promovió la corrupción” en México

En su declaración de culpabilidad ante el juez federal Brian M. Cogan en Nueva York, ‘El Mayo’, quien por décadas eludió la justicia en México, dijo que por años el Cartel de Sinaloa, el grupo criminal que cofundó, “promovió la corrupción” en su país.

“Al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, dijo el capo. “El pago de estos sobornos se remonta a mis inicios, cuando era un joven que empezaba, y continuó durante todos los años de existencia del Cártel”.

PUBLICIDAD

El acuerdo entre el capo y el Departamento de Justicia incluye un compromiso de Zambada para entregar activos con un valor de 15,000 millones de dólares al gobierno estadounidense.

Según analistas, además de ese monto, el capo también podría negociar con el gobierno más beneficios a cambio de información sobre los sobornos que entregó, antes de la fecha de su audiencia de sentencia el 13 de enero.

Luego de los reportes, Sheinbaum y otros altos funcionarios de su administración han dicho que no tienen ninguna prueba de los supuestos sobornos mencionados por Zambada.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político o funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación", dijo la presidenta. “No tenemos en este momento ninguna prueba contra ningún servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina”.

‘El Mayo’ fue arrestado en julio de 2024 en Estados Unidos luego de que presuntamente fue secuestrado y sometido por Joaquín Guzmán López, hijo de su exaliado, ‘El Chapo’, sentenciado por el mismo juez Cogan a cadena perpetua en 2019.

Guzmán López y Zambada fueron arrestados en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, tras descender del avión al cual el hijo de ‘El Chapo’ supuestamente lo subió atado de pies y manos.

Tanto Guzmán López, como su hermano, Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', quienes encabezaron junto con otros de sus hermanos la facción del cartel llamada ‘Los Chapitos’, se encuentran negociando con el Departamento de Justicia acuerdos de culpabilidad.

PUBLICIDAD

"Sistema mexicano está colapsado”

López Portillo, quien por más de tres décadas ha estudiado el sistema de justicia mexicano, dijo que por años distintos actores políticos le han hablado del “colapso” que sufren las instituciones encargadas de castigar los delitos en el país.

Ese colapso, dijo, ha persistido pese a los múltiples intentos por reformar el sistema. Sin embargo, esas reformas no se han traducido en acciones efectivas para reducir los altos niveles de impunidad en el país.

“Hay una importante cantidad de informes para poder afirmar que la inmensa mayoría de los delitos ya sean graves o no, ya sean de alto impacto o no, no son castigados en México”, declaró. “Es imposible entender al sistema penal en México sin mirar la evidencia de la impunidad”.

La impunidad se magnifica porque otra enorme cantidad de crímenes no son denunciados por las víctimas en el país por varias razones.

“Primero, desconfianza masiva a las instituciones, representada en una cifra oscura, es decir, en un subregistro de más de 90% que llega casi al 100%, por ejemplo, en fenómenos crecientes como la extorsión”, sostuvo.

“Es decir, México, en lugar de bajar, México incrementa la subdenuncia, particularmente cuando se trata de delitos asociados a la delincuencia organizada”.

“‘El Mayo’ morirá en una prisión de EEUU”

En una conferencia de prensa tras la audiencia del lunes donde ‘El Mayo’ se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico, Pam Bondi, fiscal general estadounidense, sostuvo que el capo “morirá en una prisión federal”.

Bondi calificó la declaración de culpabilidad de ‘El Mayo’ como una “victoria histórica” para el sistema de justicia en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Bondi ha enfocado una parte importante de las acciones recientes del Departamento de Justicia en el combate a los carteles de la droga latinoamericanos, muchos de los cuales fueron catalogados como organizaciones terroristas por orden de Donald Trump.

Desde que asumió el poder en enero, Trump ha presionado a México para que haga más en contra del tráfico de fentanilo y otros narcóticos hacia suelo estadounidense. Además, ha dicho que su administración estaría a favor de que el Departamento de Justicia persiga a los políticos y gobernantes mexicanos que han permitido la operación de los carteles.

Las declaraciones de Bondi y de otros altos funcionarios estadounidenses sobre el procesamiento de ‘El Mayo’, desató una reflexión profunda en México sobre la impunidad de la que gozan los sangrientos criminales de ese calibre.

Para López Portillo, esa impunidad y el enjuiciamiento de capos como ‘El Mayo', además de la entrega reciente de decenas de capos a Estados Unidos, revela la renuncia de México a castigarlos en el país.

“Es decir, quien en este momento, bajo cualquier liderazgo político, pero incluyendo a la presidenta misma, dese, digamos, intente decretar el sistema, operará adecuadamente para aplicar la ley y someter a la justicia a la delincuencia organizada”, dijo. “No tiene las herramientas para hacerlo en México”.

Los otros capos mexicanos en prisiones... de EEUU

Además de 'El Mayo', otros casos emblemáticos incluyen el de su exaliado, 'El Chapo', quien logró escapar de prisión sobornando funcionarios penitenciarios en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Tras su tercera captura en 2016, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto extraditó al capo el 20 de enero de 2017, unas horas antes de que Trump asumiera el poder por primera vez.

Analistas en aquel entonces interpretaron el gesto como una señal de cooperación de Peña Nieto al gobierno entrante de Trump.

Sin embargo, fue en Estados Unidos donde durante el juicio contra 'El Chapo' se comenzaron a ventilar los detalles de sobornos presuntamente entregados por el cartel a políticos y funcionarios.

Además de 'El Chapo' también en Estados Unidos se castigó la corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad federal mexicano, quien fue sentenciado en 2024 por narcotráfico tras su captura en 2019 en Texas. Según las acusaciones de Estados Unidos, durante su encargo como servidor público, García Luna permitió la operación del Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

Por años, García Luna gozó de impunidad en México, donde en algún momento fue considerado el arquitecto de la estrategia de seguridad emprendida en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón.

En México, Joaquín Guzmán López, por ejemplo, nunca había sido detenido, hasta su arresto junto con su padrino, 'El Mayo', a quien presuntamente traicionó y entregó.

Su hermano 'El Ratón' se convirtió en un emblema de la impunidad luego de que en 2019 fue brevemente capturado para ser liberado horas después porque, según López Obrador, así se evitaría "poner el riesgo a la población" en Culiacán.

Años más tarde, en 2023, fue capturado, pero para ser entregado a Estados Unidos, donde actualmente negocia un acuerdo de cooperación. Otro caso es el de Rafael Caro Quintero, alias 'El narco de narcos', quien logró su liberación en 2013 y vivió así por 11 años, hasta que fue recapturado en 2022.

PUBLICIDAD

Ese capo fue entregado como parte de un primer envío de 27 narcos por el gobierno de Sheinbaum en febrero en medio de presiones estadounidenses. En Estados Unidos está siendo juzgado por la tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique 'Kiki' Camarena, quien indagó las operaciones ilícitas de Caro Quintero y el Cartel de Guadalajara, del cual emergió el Cartel de Sinaloa.

Para Guerrero Baena, Trump continuará presionando a México para enviar capos.

Pero el panorama es complicado para el gobierno mexicano que, según el especialista, está consciente de que en vastos territorios del país los que mandan son los carteles, lo que podría elevar aún más las exigencias de Trump, quien ha dicho que también busca perseguir a los narcopolíticos mexicanos.

"Hoy quienes ponen las condiciones son los grupos del crimen organizado en muchos de estados", declaró. "El Estado en su más amplia concepción ha quedado a la deriva en una gobernanza criminal".

Mira también: