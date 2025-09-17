Lo que se sabe del estudiante negro hallado ahorcado en la Universidad Delta en Mississippi

Video Padres acusan a la inteligencia artificial de la muerte de sus hijos y exigen más regulaciones

El caso de la muerte del joven estudiante negro Demartravion ‘Trey’ Reed, de 21 años, quien fue encontrado colgado de un árbol en el campus de la Universidad Estatal Delta, de Cleveland, enMississippi, desató una ola de especulaciones sobre el hecho.

Las autoridades del Condado de Bolivar, donde se ubica la ciudad de Cleveland, hasta ahora han reportado que no encontraron indicios de violencia en el cuerpo de Reed, quien fue hallado colgando de un árbol este lunes cerca de las canchas de pickleball del campus.

La Oficina Forense del condado declaró el lunes que está llevando a cabo una investigación sobre la muerte, mientras que grupos de defensa de las comunidades negras han exigido explicaciones sobre el caso.

Algunas organizaciones han diseminado información no corroborada hasta ahora sugiriendo que se pudo tratar de un homicidio, aunque las autoridades hasta ahora han dicho que trabajan para proporcionar más datos sobre la muerte del joven, que en un principio fue descrita como un posible suicidio.

“No sufrió laceraciones, contusiones, fracturas óseas ni lesiones”

En una declaración difundida en Facebook, el forense del condado Randolph Seals dijo que la evidencia encontrada en el cuerpo indica que el joven no sufrió una agresión previa a su muerte.

"Con base en el examen preliminar, podemos confirmar que el fallecido no sufrió laceraciones, contusiones, fracturas expuestas, fracturas óseas ni lesiones que pudieran indicar una agresión", declaró el funcionario. "Por el momento, no hay evidencia que sugiera que el individuo fue agredido físicamente antes de su muerte"

Las autoridades estatales han dicho que colaboran con las investigaciones mientras que la oficina del FBI en el estado dijo estar dispuesta a colaborar con las indagatorias en caso de que se encuentren indicios de un delito del nivel federal.

"El FBI está preparado para revisar el incidente si nuestras fuerzas del orden obtienen información que sugiera un delito federal", declaró la oficina en respuesta a una solicitud de la cadena NBC.

Familiares exigen una indagatoria "independiente"

Luego de varios días de evitar declaraciones públicas, Vanessa J. Jones, abogada que representa a la familia del joven, dijo que los familiares aún esperan respuestas sobre qué hay detrás de la muerte de Reed.

"La familia desconoce qué ocurrió exactamente el 15 de septiembre de 2025", declaró la abogada en una conferencia de prensa llevada a cabo en un templo cristiano, reportó el medio Mississippi Free Press. "Estamos buscando respuestas de la Universidad Estatal de Delta. Estamos buscando respuestas de la oficina del forense".

De acuerdo con el medio local, durante la misma conferencia, el pastor Jerry Reed, tío de Trey, describió a Reed como un "joven feliz".

"Cuando hablaba con él, siempre me decía que tenía un plan para su vida y muchas cosas que deseaba. Quería ir a la universidad", dijo Jerry Reed. "Quería ser camionero. Porque eso fue lo que yo fui durante casi 30 años, y eso era lo que él quería ser".

Por su parte, el reconocido abogado de derechos civiles Ben Crump, quien ofreció unirse al equipo de defensa de la familia de Reed, reiteró que se requiere una investigación “exhaustiva e independiente” sobre el caso.

“Trey Reed era un joven prometedor y cariñoso, profundamente querido y respetado por todos los que lo conocieron”, escribió Crump en un comunicado. “Su familia y la comunidad universitaria merecen una investigación exhaustiva e independiente para descubrir la verdad sobre lo sucedido”.

En el comunicado, el abogado agregó que la familia se niega a “aceptar conclusiones vagas cuando aún quedan tantas preguntas”.

“Apoyo a esta familia y encabezaré un equipo de líderes y organizaciones de derechos civiles para buscar transparencia y respuestas para la familia de Trey”.

La universidad se dice “desconsolada” por la muerte de Reed

Luego de que se dieron a conocer los hechos, la Universidad Estatal Delta declaró en un comunicado que la comunidad se encuentra “desconsolada” por la muerte de Reed

"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la familia y los amigos de Trey, y a la comunidad de la Universidad Estatal Delta mientras continuamos juntos el duelo por esta pérdida", dijo la institución en un comunicado.

Por separado, el presidente de la universidad, Daniel Ennis, declaró que la institución está “profundamente entristecida por esta pérdida”.

Mientras tanto, grupos de defensa de la comunidad negra han expresado su escepticismo en torno a la versión oficial que hasta ahora han ofrecido las autoridades, ante la oscura historia de segregación y esclavitud que por décadas viviieron los esclavos negros en Mississippi.

En ese estado aún se recuerdan los casos de linchamiento de personas negras durante la época de segregación estadounidense. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) exigió en un comunicado en Instagram un día después del hallazgo del cuerpo más información sobre el caso. En su publicación, el organismo incluyó una imagen con el texto “un hombre fue linchado ayer”.

“Si bien los informes iniciales no ofrecieron evidencia de violencia, debemos disculpar nuestro escepticismo ante la creciente violencia racial contra nuestras comunidades en todo el país”, dijo el organismo” Así que, mientras esperamos informes e información más formales de la autopsia, ofrecemos este fragmento histórico con cierta certeza”.

“Históricamente, nuestra gente no se ha colgado a sí misma de los árboles”.

Si tienes pensamientos vinculados al suicidio o conoces a alguien que los tiene, hay líneas telefónicas de asistencia en español e inglés. Llama o manda un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio

