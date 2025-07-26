Al menos 11 heridos tras apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan, seis en situación crítica

Video Investigan apuñalamiento múltiple en un Walmart: hay 11 personas heridas, seis de gravedad

Un hombre armado con una navaja plegable llevó a cabo un apuñalamiento múltiples en una tienda Walmart en Traverse City, Michigan, hiriendo al menos a 11 personas, 6 de ellas en situación crítica, de acuerdo con autoridades.

La Policía Estatal de Michigan informó el sábado que la oficina del sheriff local está investigando el incidente y que los detalles son limitados. La agencia solicitó a la gente que evite la zona mientras la investigación esté en curso.

Un portavoz corporativo de Walmart, Joe Pennington, indicó por correo electrónico que la compañía estaba "colaborando con la policía y que, por el momento, les remitiría las preguntas".

Se enviaron mensajes a la policía y al alcalde solicitando comentarios. Traverse City se encuentra a unos 410 kilómetros (255 millas) al noroeste de Detroit.

Hospital Munson en Traverse City reporta 11 personas atendidas por apuñalamientos

En un mensaje publicado en su página oficial de Facebook, el hospital local Munson Healthcare dijo que 11 víctimas están ciendo atendidas en su centro médico por heridas de apuñalamiento. La portavoz del hospital Megan Brown afirmó que todos los heridos fueron víctimas de apuñalamiento. Seis se encontraban en estado crítico y cinco en estado grave a última hora del sábado, añadió.

"Acompañamos en nuestro apoyo a todos los afectados y agradecemos a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden por su rápida actuación", dijo el hospital.

Dijo que el centro médico está recibiendo un "volumen de pacientes superior al habitual" a raíz de los "trágicos héchos".

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia para garantizar la mejor atención posible a las personas afectadas. Solicitamos paciencia y comprensión al público mientras gestionamos este aumento de la demanda", agregó.

"Proporcionaremos actualizaciones según corresponda y continuaremos apoyando a nuestra comunidad durante estos momentos difíciles".

"Había sangre en todos lados"

Julia Martell, de 30 alos, dijo al diario The New York Times que estaba en el pasillo de verduras enlatadas cuando de pronto escuchó gritos.

De inmediato, agregó, vio al atactante corriendo con un cuchillo corriendo por el área de la farmacia. El individuo fue apuñalando gente conforme se la encontraba a su paso, dijo.

Luego el hombre la vio y se dirigió rápidamente hacia ella, paro luego cambiar de rumbo.

"Si acaso, me asustó más que no me siguiera, porque entonces no tenías ni idea de dónde estaba", dijo al medio de comunicación. "Había sangre por todos lados"

La mujer dijo que vio al menos tres personas heridas por las puñaladas.

Tiffany DeFell, de 36 años, residente de Honor, a unos 40 kilómetros de Traverse City, comentó que estaba en el estacionamiento cuando vio el caos a su alrededor.

"Fue realmente aterrador. Mi hermana y yo estábamos enloqueciendo", dijo a la agencia AP. "Esto es algo que se ve en las películas. No es lo que esperas ver donde vives".

Ciudadanos detuvieron el ataque, dice sheriff

En una conferencia de prensa, Michael D. Shea, sheriff del condado de Grand Traverse, dijo que "la participación de ciudadanos" detuvo el ataque, aunque no ahondó en sobre cómo ocurrió eso.

De acuerdo con el sheriff, el hombre que atacó a los clientes es un residente de Michigan que utilizó una navaja estándar para agredir a las víctimas.

"Según la información que tenemos hasta el momento, fue un acto aleatorio", declaró en la conferencia de prensa. "Las víctimas no fueron predeterminadas".

"Una terrible noticia"

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró que su oficina se puso en contacto con la policía sobre la "terrible noticia".

“Nuestros pensamientos están con las víctimas y la comunidad que se recupera de este brutal acto de violencia”, declaró Whitmer.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, indicó en redes sociales que los funcionarios de la agencia estaban respondiendo para “brindar el apoyo necesario”.



