Quiénes son las víctimas del tiroteo en un edificio de oficinas en Manhattan

Video Esto se sabe del autor del tiroteo en Nueva York que dejó cuatro muertos: llegó desde Nevada

Un agente de policía de Nueva York y una ejecutiva de una empresa de inversiones figuran entre las cuatro personas asesinadas este lunes por un hombre armado que atacó una torre de oficinas de Manhattan.

Las autoridades identificaron al atacante como Shane Tamura, de Las Vegas, y creen que intentaba llegar a las oficinas de la NFL, pero se equivocó de ascensor.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo en un memorando al personal que un empleado de la sede de la liga estaba gravemente herido y en condición estable en un hospital, pero que todos los demás trabajadores estaban a salvo. No dio el nombre de la persona.

Esto es lo que se sabe de las víctimas mortales del tiroteo en Nueva York.

Didarul Islam, el policía que llevaba tres años en el puesto

El agente, Didarul Islam, formaba parte de un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos del centro de la ciudad de Nueva York que alberga las sedes de la NFL y de Blackstone, una de las mayores empresas de inversión del mundo.

Islam, que llevaba tres años y medio como policía de Nueva York, trabajaba en una comisaría del Bronx, donde vivía con su familia, según las autoridades.

El inmigrante de Bangladesh, de 36 años, estaba casado, tenía dos hijos pequeños y un tercero en camino, dijo la comisaria de la policía de Nueva York Jessica Tisch en una rueda de prensa.

Tisch dijo que el atacante abrió fuego inmediatamente contra Islam en el vestíbulo del edificio.

"Estaba haciendo el trabajo que le pedimos que hiciera. Se puso en peligro. Hizo el último sacrificio", dijo Tisch. "Murió como vivió: como un héroe".

Varias personas visitaron la casa de Islam este martes, muchos de ellos llevaron comida para los familiares de la víctima.

Al otro lado de la calle, una escuela pública a la que asiste uno de los hijos de Islam exhibía un cartel en el que se le elogiaba como padre cariñoso y héroe de la policía de Nueva York. Algunos conocidos de su mezquita también se acercaron a presentar sus respetos.

"Era un tipo muy amable y muy trabajador", dijo Tanjim Talukdar que lo conocía de sus círculos de oración. "Me quedé muy sorprendido al ver la noticia", dijo.

Wesley LePatner, la

ejecutiva de Blackstone

La compañía Blackstone confirmó que Wesley LePatner, una alta directiva especializada en el sector inmobiliario, recibió un disparo mortal este lunes durante el tiroteo.

LePatner, de 43 años, era la directora global de bienes inmuebles de Blackstone y consejera delegada de Blackstone Real Estate Income Trust, según informó la firma.

La mujer se incorporó a la empresa en 2014 tras trabajar durante más de una década en Goldman Sachs, donde también se ocupaba del sector inmobiliario.

Se graduó con honores en la Universidad de Yale en 2003 con una licenciatura en historia y formó parte de las juntas de varias organizaciones, incluido el Museo Metropolitano de Arte, dijo la firma.

Un comunicado de la empresa dijo que los ejecutivos y otros empleados estaban devastados por su muerte y describieron a LePatner como una mujer "brillante, apasionada, cálida, generosa y profundamente respetada".

La familia de LePatner dijo tener el corazón destrozado y pidió que se respetara su intimidad mientras guardan luto. También ofrecieron sus condolencias a otras familias que perdieron a seres queridos en el tiroteo.

"No podemos expresar adecuadamente la pena que sentimos por la repentina y trágica pérdida de Wesley", dijeron en un comunicado.

"Era la esposa, madre, hija, hermana y pariente más cariñosa, que enriqueció nuestras vidas de todas las formas imaginables. Para muchos otros, era una amiga muy querida, ferozmente leal y cariñosa, y una profesional y colega motivada y de extraordinario talento".

El autor Bruce Feiler dijo en una publicación de Facebook que estaba conmocionado, entristecido y furioso por la muerte de LePatner. Dijo que sirvieron juntos en un consejo en Yale.

"A sus 43 años, era la persona más sencilla e impresionante: querías seguirla dondequiera que fuera", escribió.

"Mentora de mujeres jóvenes y amiga generosa de todos los que la conocían, formaba parte del consejo de la escuela judía de sus hijos, se había incorporado recientemente al consejo del Met, y se sentía en todos los sentidos como el tipo de líder que todos queremos y necesitamos en estos tiempos inquietantes".

Aland Etienne, el vigilante de seguridad que se convirtió en el "héroe neoyorquino"

Aland Etienne, un guardia de seguridad fue otra víctima mortal del tiroteo en una torre de oficinas en Nueva York.

Manny Pastreich, presidente local del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, dijo en un comunicado el martes que la muerte de Etienne "habla del sacrificio de los vigilantes de seguridad que arriesgan sus vidas cada día para mantener a salvo a los neoyorquinos y nuestros edificios".

"Cada vez que un agente de seguridad se pone el uniforme, se juega la vida. Su contribución a nuestra ciudad es esencial, aunque a menudo no se aprecie. Aland Etienne es un héroe de Nueva York. Le recordaremos como tal", declaró Pastreich.

Etienne había trabajado en el edificio desde 2019 y también estuvo una temporada allí en 2017, dijo el sindicato. Los registros estatales muestran que Etienne tenía licencia como guardia de seguridad sin armas desde 2017.

Pastreich dijo que el sindicato estaba ayudando a la policía y a la administración del edificio con la investigación y ofreciendo a los miembros del sindicato servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo. Dijo que otros oficiales de seguridad y empleados de limpieza del sindicato estaban trabajando en el edificio en el momento del tiroteo.

Julia Hyman, la joven empleada de Rudin

La familia Rudin, propietaria del edificio y de Rudin Management, dijo en un comunicado que uno de sus empleados fue víctima de los disparos, pero no reveló el nombre de la persona a petición de los familiares.

Sin embargo, tres personas cercanas a la víctima confirmaron a ABC News que se trataba de Julia Hyman.

Además la universidad donde estudió Hyman confirmó su muerte en un comunicado.

"La Universidad de Cornell se une a ustedes en el duelo por la pérdida de Julia Hyman, graduada en 2020 de la Escuela de Administración Hotelera Cornell Nolan, que ha sido identificada por los medios como una de las víctimas del horrible tiroteo del lunes en Nueva York", dice el comunicado.

De acuerdo con la universidad, Hyman nació en Manhattan y se graduó con honores en administración hotelera y de restaurantes.

"Su primer trabajo tras graduarse fue en Sagehall Partners, fundada por un compañero de Cornellian. Julia estuvo en el campus a principios de verano para asistir a su reunión de cinco años", dice el comunicado.

Las autoridades policiales dijeron que la mujer fue hallada muerta en el piso 33 del edificio, en las oficinas de Rudin.

Por su parte el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la policía encontró una nota en la que se sugería que el atacante tenía una queja contra la NFL.

De acuerdo con la nota, el atacante aseguraba que padecía Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa que se ha relacionado con las conmociones cerebrales en los deportes de contacto, pero que no puede diagnosticarse hasta la muerte. Había jugado al fútbol americano en el instituto de California hace casi dos décadas.

Se cree que Tamura se dirigía a las oficinas de la NFL que están ubicadas en el quinto piso del edificio en 345 Park Avenue, pero el hombre terminó en el piso 33 por razones que aún se desconocen. Ahí disparó a su cuarta víctima para luego acabar con su vida disparándose en el pecho.

De acuerdo con reportes, en una de las páginas de la nota encontrada en un bolsillo de Tamura, el joven acusaba a la NFL de ocultar los peligros del deporte para los cerebros de los jugadores con el fin de maximizar las ganancias del negocio deportivo.

Las autoridades, sin embargo, no han determinado formalmente las motivaciones del ataque ni si Tamura, en efecto, padecía ETC.

