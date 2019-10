12 asesinatos en una semana: ¿Qué se debe hacer para frenar la violencia que tiene a Puerto Rico en vilo?

Bermúdez habló luego de una de las varias reuniones de urgencia que sostuvieron los altos mandos de la seguridad de la isla, de las cuales no se han ventilado mayores detalles sobre las estrategias que pondrán en marcha para reducir los actos violentos, argumentando que no quieren poner en alerta a los delincuentes.

Las autoridades, como la jefa de gabinete Zoé Laboy, sí han reconocido que deben delinear propuestas que no hayan sido usadas en el pasado. "Tenemos que tomar otras medidas 'fuera de la caja' ( out of the box). No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes y vamos a estar trabajando en esas medidas diferentes, en esas iniciativas que no las hemos utilizados en Puerto Rico anteriormente", dijo a la prensa.