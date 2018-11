Audiencia española accede a extraditar a Venezuela al exjefe de seguridad de Chávez por investigación de Panamá Papers

La Audiencia Nacional española accedió este viernes a extraditar a Venezuela a Adrián José Velásquez Figueroa, quien fuera jefe de seguridad del expresidente venezolano Hugo Chávez, al entender que no puede ser un perseguido político porque no es un opositor al gobierno venezolano.

En el caso de Velásquez, el tribunal rechazó que pueda ser perseguido en Venezuela porque, según los jueces, no es un opositor sino un miembro de la administración de Chávez, y el actual Gobierno de Nicolás Maduro "es continuista" con su línea, reportó la agencia EFE.

Al igual que con Claudia Díaz, la defensa de Velásquez alegó que era una "temeridad" entregarle a Venezuela porque es un país donde se violan constantemente los derechos humanos y ellos son perseguidos por motivaciones polítcas y no judiciales.

Esa persecución no se dirige contra "los miembros de la Administración en tiempos del presidente Hugo Chávez por el mero hecho de haber formado parte de la misma, porque el actual Gobierno venezolano es continuista con la Administración de Chávez y el propio presidente Maduro fue vicepresidente del Gobierno de Chávez".

"Todo ello nos pone de manifiesto que el señor Velásquez no ha sufrido personalmente ninguna clase de persecución política, ni tampoco se presume que pueda sufrirla por el hecho de haber formado parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial", argumentó la sala.

Los jueces añaden que no se le conocen "hechos o situaciones que puedan identificarle como opositor al régimen actual. Por el contrario, todo indica que el señor Velásquez abandonó Venezuela por motivos económicos y no por motivos políticos".

Si finalmente fuera entregada a Venezuela "mi vida correría peligro, me van a torturar para que confiese delitos que no he hecho", aseguró.