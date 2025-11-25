Qué se sabe de la muerte de la cantante María de la Rosa en un ataque tipo “emboscada” en Los Ángeles

Video Cargos de asesinato contra padres y abuela de niño hallado muerto en congelador en Lynwood

Autoridades en Los Ángeles investigan el asesinato a tiros de la cantante e influencer María De la Rosa, de 22 años, mientras se encontraba en un vehículo el sábado, de acuerdo con reportes oficiales.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), De la Rosa se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la calle Bryan Street, en Northridge, en el norte de Los Ángeles, cuando dos hombres se acercaron al coche y dispararon.

PUBLICIDAD

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant”, informó LAPD en un comunicado el lunes por la mañana. “Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”.

Las autoridades dijeron que otras dos personas estaban dentro del vehículo.

Los medios locales han descrito el ataque como una “emboscada” llevada a cabo en contra del vehículo en el que se encontraba la influencer, que había acumulado unos 40,000 seguidores en su cuenta de Instagram. Ella se describía como una “chica mala” en su biografía de su cuenta en esa red social.

Qué otros detalles se conocen del ataque

Según el comunicado de LAPD, el ataque ocurrió a la 1:25 hora del sábado. Testigos entrevistados por las autoridades vieron a los dos hombres acercarse al vehículo.

De la Rosa quedó herida por los disparos y murió después a raíz de las heridas en un hospital local.

La agencia policiaca dijo que hasta ahora se desconoce las motivaciones detrás del ataque y que hasta el momento no habían sido llevadas a cabo detenciones por los hechos.

Además pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir con las investigaciones del ataque.

LAPD dijo que activó los teléfonos de dos detectives para recibir información en el número (818) 374-9550 y el (800) 222-8477. También se pidió a la ciudadanía enviar cualquier tip en la página web www.lacrimestoppers.org .

“Te amaré por siempre”: la conmoción de seguidores y artistas

Varios eguidores y artistas expresaron su conmoción por la muerte de la cantante en la última publicación de la cuenta de Instagram De la Rosa, donde regularmente difundía imágenes de ella con ropa de lujo y en bikini durante viajes en la playa.

PUBLICIDAD

“Te amaré por siempre”, escribió la cantante Sharik tras la muerte de la cantante.

Una seguidora dedicó un largo mensaje en la última publicación de la influencer.

“Estoy sufriendo mucho ahora mismo. Nunca imaginé una vida sin ti. Mi corazón está destrozado, desconsolado”, dijo la usuaria.

Mira también: