Coca-Cola NO tiene nada que ver con ese supuesto sorteo de autos en Facebook

“Recomendamos a los consumidores que no faciliten datos personales a este tipo de acciones que no son de Coca-Cola. No tenemos ninguna vinculación con esa página, y ya hemos tomado las acciones pertinentes sobre este asunto y seguimos trabajando en ello”, nos respondió la compañía. Añadió que “cualquier tipo de promoción o campaña que realicemos nosotros, las comunicamos solo por nuestras redes sociales oficiales o nuestra página web”.