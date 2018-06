La temporada de huracanes no será tan fuerte como 2017, pero en el futuro habrá ciclones con "intensidades nunca antes vistas"

"Suerte" en Florida

Harvey, Irma y María combinados provocaron daños estimados de 250,000 millones de dólares. Pero el sector de los seguros sobrevivió relativamente ileso en gran parte porque el daño de Harvey fue principalmente de inundaciones, lo cual está cubierto por un programa federal , no por aseguradoras privadas, y la mayoría de los propietarios de viviendas en Puerto Rico no tienen seguro contra huracanes. Irma sí provocó extensos daños en la costa del golfo del suroeste de Florida, pero pudo haber sido mucho peor si hubiera llegado a Miami y a la costa este, la cual está más densamente poblada.

"Tuvimos muchísima suerte en Florida de que Irma no llegó a la costa este como se pronosticó originalmente", dijo Gavin Magor , de 54 años, analista senior de Weiss Inc, una agencia calificadora de seguros , quien vive en el Condado de Palm Beach.

" Nos libramos de un ataque frontal en la costa este, lo cual habría sido una historia diferente ", agregó, señalando que al desviarse más hacia el oeste sobre los Cayos de Florida y la ciudad de Naples en el suroeste de Florida, Irma no azotó los condados del sureste de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los cuales están más poblados.

"El sector de los seguros está muy bien preparado", dijo Robert Hartwig, profesor de Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad de Carolina del Sur . "Hubo un pequeño costo el año pasado, lo cual fue una llamada de atención en cuanto al riesgo de huracanes en Estados Unidos. Pero estaba dentro de los planes de las aseguradoras, por lo que no sobrecargó demasiado el sistema", explicó.

Cambio climático

Pero Hall hizo una advertencia que es popular entre los expertos en clima extremo, y es que solo se necesita que una gran tormenta toque tierra y cause estragos . La temporada de huracanes de 1992 fue célebremente inactiva con solo seis tormentas con nombre, pero aun así logró producir la tormenta de categoría 5 más cara de la historia hasta ese momento: Andrew, la cual azotó el sur de Miami provocando enormes daños.

Asegurarse contra las catástrofes

Incluso en caso de que ocurra una gran tormenta, algunos expertos dicen que el sistema de seguros de Florida debería poder enfrentarla. "Me imagino un evento de salida de capital, lo cual obligaría a algunas reaseguradoras a recaudar capital fresco ... y luego aumentar las tasas", dijo Steve Evans, editor jefe de Artemis, un sitio de noticias sobre seguros. "Por lo tanto, no esperaría que existiera una falta de capital de reaseguro disponible después de los dos eventos. Quizás una disminución del tamaño del mercado, pero no por mucho tiempo".