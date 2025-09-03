Cambiar Ciudad
elDetector

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

En medio de las tensiones políticas entre EEUU y Venezuela, desinformantes utilizan imágenes reales de la presidenta de México para atribuirle declaraciones que no hizo con respecto a Maduro. Un lector nos las hizo llegar a través del chatbot de elDetector para que las revisáramos. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
Sheinbaum solo mencionó la política de "no intervencionismo" hacia Venezuela.
Sheinbaum solo mencionó la política de "no intervencionismo" hacia Venezuela.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Juan Barreto - AFP vía Getty Images / Captura de TikTok.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aparece en un video —que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp— en el que se le atribuye falsamente haber invitado a Nicolás Maduro a recibir asilo político en su país. La difusión de este material ocurrió tras declaraciones de Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, en las que ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a quienes proporcionen información que ayude a capturar al gobernante venezolano.

“Invito al presidente Nicolás Maduro a México”, aparentemente dice Sheinbaum mientras se le ve en el podio donde habitualmente ofrece conferencias de prensa en el Palacio Nacional, vestida con saco negro y blusa color vino.

Luego, una voz en off asegura que la mandataria “desató la polémica tras una rueda de prensa en la que sorprendió a todos al declarar que le otorgaría protección y asilo político a Nicolás Maduro”. Otras publicaciones similares, con el mismo mensaje, circulan en redes.

Usan el nombre de Sheinbaum para desinformar

En elDetector verificamos que la cuenta que difundió la publicación no corresponde a ninguna de las oficiales del Gobierno de México, ni a las cuentas auténticas de Claudia Sheinbaum.

Encontramos en las redes oficiales de la presidenta un clip en el que aparece con la misma vestimenta que en el video que estamos verificando, pero en el que en ningún momento aborda el supuesto asilo político ni menciona a Maduro. En el contenido, publicado el 19 de agosto de 2025, Sheinbaum habló sobre la distribución de medicamentos a los centros de salud y hospitales.

Realizamos, además, una búsqueda inversa de imágenes en Google. Entre los resultados, localizamos el material original, publicado el 19 de agosto, misma fecha en la que se publicaron los clips en las redes sociales de Sheinbaum.

Durante la transmisión en vivo, una periodista preguntó a la presidenta sobre las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos, haciendo referencia al despliegue militar en el mar.

En el minuto 1:51:12, Sheinbaum respondió que su postura es de “no al intervencionismo”, señalando que “todo se resuelve con diálogo”. En ningún momento ofreció una invitación a Maduro ni mencionó asilo político.

Tampoco hallamos registro de declaraciones oficiales que respalden lo difundido en TikTok, al buscar con palabras clave en Google.

Por el contrario, lo que sí encontramos es que el equipo de Sheinbaum catalogó como “falsa” la publicación en una consulta hecha por Reuters.

Conclusión

Es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum haya ofrecido públicamente asilo político a Nicolás Maduro, como aseguran algunas publicaciones que circulan en redes sociales. Desde elDetector confirmamos que el video original con el supuesto ofrecimiento corresponde a una transmisión en vivo realizada en agosto de 2025, en la que la presidenta de México no invita a Maduro a su país ni le propone asilo político. El propio equipo de Sheinbaum calificó la publicación como “falsa” en una verificación realizada por Reuters. Además, no encontramos ningún medio confiable que haya reportado el supuesto ofrecimiento de asilo, el cual, de ser cierto, habría sido cubierto por medios reconocidos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

