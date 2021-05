Es falso que las cifras de muerte por covid-19 estén infladas. Te explicamos

Resumen

Mensajes virales que circulan en las redes sociales citan un artículo que afirma erradamente que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades modificaron el procedimiento para emitir certificados de defunción, violando la ley federal y provocando un conteo inflado de muertes por covid-19. Los CDC no han alterado el procedimiento para emitir partidas de defunción correspondientes a muertes causadas por covid-19, y no hay una ley federal que lo regule.

Historia completa

“He reportado muchas veces que los CDC han dicho en su propia notita de pie de página, con asterisco: de todas las muertes reportadas por médicos forenses y departamentos de salud a los CDC, solamente un 6% muestra al covid como la causa de muerte”, dice Bell a los aproximadamente 41 minutos. “El covid es lo que mató a este individuo, no el árbol contra el que colisionaron, que los mató por traumatismo o lo que sea y luego le hacen el examen en la morgue, si no el covid. Esa cifra del 6% es muy importante y ahora los CDC se están retractando”.

No tenemos certeza de qué quiere decir Bell cuando sostiene que “los CDC se están retractando”. La página web de los CDC aún conserva la anotación sobre la estadística que ella menciona. Pero la estadística no significa, como ella sugiere, que el covid-19 no haya causado las otras muertes.