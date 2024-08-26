Cambiar Ciudad
El conferencista César Lozano no le salvó la visión a Angélica Vale ni promueve un producto para los ojos

A través del chatbot de elDetector en WhatsApp, nos enviaron un anuncio que falsamente afirma que Lozano le salvó la visión a una famosa mexicana para verificar su autenticidad (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
César Lozano vuelve a ser vinculado con un anuncio falso.
César Lozano vuelve a ser vinculado con un anuncio falso. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Slaven Vlasic - Getty Images (foto) / Captura de WhatsApp. <br>

En una publicación que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp aseguran que el conferencista mexicano César Lozano le salvó la vista a la actriz y presentadora Angélica Vale, pero no es cierto. El propio equipo de Lozano desmintió la veracidad de la misma.

“Tú puedes recuperar una visión perfecta, restaura tu vista antes de que sea irreversible”, dice la publicación en la que supuestamente Vale agradece al “Dr. César Lozano” por salvarle la vista. En otra sección del mismo artículo, donde aparece el logo del medio mexicano Fuerza Informativa Azteca, se lee una aparente respuesta de Lozano diciendo: “Correcto, usamos Oculax para tratar a Angélica Vale”.

No es la primera vez que usan el nombre del conferencista para desinformar

Desde elDetector lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda en Google con las palabras clave Fuerza Informativa Azteca César Lozano Angelica Vale, pero, entre los resultados arrojados, no encontramos ningún artículo publicado por parte Fuerza Informativa Azteca ni por ningún otro medio que avale lo promovido en la publicación.

Joel Garza Saldaña, productor de Lozano, calificó el anuncio como “falso” en un mensaje vía WhatsApp enviado en respuesta a nuestra consulta sobre si Lozano promueve ese supuesto producto para la visión y le salvó la vista a la actriz. Además, indicó que hacen publicaciones y videos utilizando “inteligencia artificial” para promover productos que Lozano no respalda.

Lozano ha sido objeto de anuncios falsos en varias ocasiones. En julio de 2023, utilizó su cuenta oficial de Facebook para alertar sobre anuncios falsos relacionados con supuestos productos para la salud, desmintiendo que él fuera “cardiólogo” o que hubiera “descubierto una cura contra la hipertensión”.

Más tarde, en diciembre de ese mismo año, el equipo de elDetector verificó una publicación en redes sociales que usaba la imagen de Lozano para hacer creer que él promocionaba un supuesto producto para aliviar las hemorroides con una sola aplicación. Esta afirmación resultó ser falsa. El equipo de Lozano desmintió que el conferencista lo respaldara.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo a elDetector que el producto Oculax no está en su base de datos de medicamentos aprobados. Como entidad responsable de proteger la salud pública, la FDA garantiza la inocuidad, eficacia y seguridad de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos tanto para humanos como para animales.

La FDA recomienda precaución con las "curas milagrosas", "soluciones rápidas" y productos "naturales" que supuestamente mejoran la salud, ya que a menudo están asociados con fraudes y se comparten frecuentemente en redes sociales y aplicaciones de mensajería como Signal, Viber, WhatsApp y Facebook Messenger.

Conclusión

Es falso que César Lozano promueva un producto para restaurar la visión y que haya tratado a la actriz Angélica Vale con el mismo, como afirma una publicación que muestra el logo del medio mexicano Fuerza Informativa Azteca. El productor de Lozano, Joel Garza Saldaña, desmintió que el conferencista haya ayudado a la actriz con su visión o que promueva ese producto. En 2023, elDetector desmintió un post en el que se usaba la imagen de Lozano para promover falsamente un supuesto tratamiento para las varices. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

