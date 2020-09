CBS News NO utilizó una foto de un mitin de Trump con latinos y la mostró como una reunión de Biden

¿Utilizó CBS News una fotografía de un mitin de Trump con latinos y la mostró como si fuera una reunión de Biden? No, eso no es cierto. Un segmento de CBS Evening News que se transmitió el 15 de septiembre de 2020, utilizó un video, no una instantánea, de los partidarios de Trump en Florida para ilustrar la narración de un periodista sobre el apoyo a Trump entre los latinos de dicho estado. Varios memes que incluían una captura de pantalla del reportaje afirmaron falsamente que CBS estaba engañando a los espectadores al simular que los latinos en el video eran partidarios de Biden.