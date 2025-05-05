La Casa Blanca NO ha anunciado un cambio: el dólar sigue siendo la moneda oficial de EEUU desde hace más de 200 años

El dólar estadounidense es también la moneda oficial de otros países.

Circula una “noticia de última hora” que afirma que la Casa Blanca confirmó el fin del dólar como moneda oficial de Estados Unidos a partir de mayo, tras un supuesto anuncio del presidente Donald Trump, quien sí ha mostrado su respaldo a las criptomonedas. Pero es falso. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda oficial del país desde hace más de 200 años.

“Solo se podrá utilizar la nueva criptomoneda nacional, Liberty coin”, dice el video compartido en TikTok el 23 de abril de 2025, que además afirma que “los bancos están colapsando con clientes desesperados tratando de cambiar sus ahorros antes de que sea demasiado tarde”. Un mensaje similar fue difundido en otro video en la misma red social. Sin embargo, en ninguno de los casos las cuentas provienen de medios de comunicación reconocidos.

Más de dos siglos con el dólar como moneda oficial

Desde elDetector realizamos búsquedas con términos en inglés ( “Liberty coin” y “criptomonedas”) en el sitio web de la Casa Blanca, pero no encontramos ninguna declaración ni documento que respalde un supuesto cambio en la moneda oficial de Estados Unidos.

Contrario a lo que afirma el post que estamos verificando, el propio gobierno estadounidense identifica el dólar como su moneda oficial. El símbolo del dólar ($) fue adoptado en 1785. Actualmente, también es utilizado en otros países, como Canadá y Australia, entre otros.

También revisamos el sitio oficial del Congreso de Estados Unidos mediante una búsqueda filtrada, y no hallamos ninguna ley emitida en 2025 que reemplace al dólar, establecido legalmente como moneda oficial mediante la Ley de la Moneda (Coinage Act), promulgada el 2 de abril de 1792.

Una búsqueda en inglés en Google News tampoco arrojó artículos de medios confiables sobre un cambio de tal magnitud. De haberse producido, la información habría sido ampliamente difundida por la prensa nacional e internacional.

El dólar estadounidense también es utilizado como moneda oficial en países como Ecuador y El Salvador, entre otros.

Conclusión

Es falso que la Casa Blanca haya anunciado un cambio del dólar como moneda oficial de Estados Unidos para sustituirlo por una criptomoneda, como afirma una publicación en redes sociales atribuida al presidente Donald Trump. El propio gobierno estadounidense continúa identificando el dólar como su moneda oficial, una designación que se mantiene desde hace más de 200 años. No hay registros en fuentes oficiales, como el sitio web de la Casa Blanca o el Congreso, que respalden la existencia de este supuesto cambio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

