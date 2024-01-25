Es falso que esa camioneta ayudase a un avión a aterrizar: es una campaña publicitaria

Una búsqueda inversa de imágenes revela el origen publicitario de la grabación.

Es falso que una camioneta ayudase a aterrizar a un avión con problemas, como se ve en un video con más de 236,000 “me gusta” en Instagram y que recibimos en el chatbot de WhastApp . La grabación es una campaña publicitaria de la compañía japonesa de automóviles Nissan.

En el video se ve una aeronave aterrizando y textos en la parte inferior del encuadre de lo que parece ser un noticiero que informa de los problemas de un avión para tomar tierra debido al mal funcionamiento del tren delantero de aterrizaje. De repente, una camioneta de color rojo aparece, se pone delante de la aeronave y facilita que esta apoye sus ruedas delanteras en el cajón de carga del vehículo. Varias personas parecen dar testimonio de lo ocurrido. Entre ellas, identifican a un hombre como Jason Locey, que según el letrero que sale en la parte inferior de la grabación “salvó al avión con su Nissan Frontier”.

También verificamos las características del vehículo que aparece en las imágenes y está muy lejos de poder soportar el peso del avión o alcanzar su velocidad en el momento del aterrizaje.

Anuncio publicitario

En la descripción del mismo explica que el video es “un vistazo entre bastidores al anuncio 'Landing Gear' de la Nissan Frontier, en el que se muestran las imágenes originales y todo el trabajo necesario para crear el anuncio”. Vemos cómo se montó el falso aterrizaje grabando el auto por un lado y añadiendo digitalmente al avión y lueg el ‘posado’ en la parte posterior de la camioneta.

Zoic Studio se presentan en su web como “uno de los principales estudios de efectos visuales de Los Ángeles” y como “maestros” en los campos de “3D, animación, composición y gestión de la producción”. En la sección de trabajos publicitarios encontramos el video analizado .

Imposible por peso y velocidad

Conclusión

Es falso que la camioneta que aparece en el video ayudase al avión en su aterrizaje dejando que posara su dañado tren delantero en la parte posterior del vehículo. Una búsqueda inversa de imágenes a partir de una captura de la grabación revela que el suceso fue creado digitalmente y es parte de una campaña publicitaria de la compañía japonesa Nissan. Además, por las características del modelo de automóvil que se anuncia hubiera sido imposible tal ayuda, ya que su capacidad de carga y la velocidad máxima son superadas por el peso y la velocidad al tomar tierra de un avión comercial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

