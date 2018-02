"Le dicen 'cállate la boca' cuando habla español": madre denuncia el acoso a su hijo en la escuela por ser hispano

Justin Zambrano, un niño venezolano de 13 años, caminaba de regreso a casa en un suburbio al norte de Atlanta desde su escuela el pasado 13 de diciembre cuando un compañero amenazó con pegar a cualquiera que dijera una palabra más. Él siguió conversando con la niña que iba a su lado y, de pronto, el chico se abalanzó sobre él y, según denuncia, cumplió con su amenaza: lo golpeó con una rama le dejó el rostro lleno de arañazos.

Su madre, Herimar Rodríguez, dice que esta es la tercera vez que su hijo es agredido por sus compañeros de la escuela intermedia Sandy Springs Charter y sospecha que el niño ha sido blanco de estos incidentes de bullying por ser hispano. "Ellos le han dicho al niño que no hable en español, le llaman mexicano, y le dicen 'cállate la boca' cuando habla español", cuenta. "Le dicen que huele mal y cantidad de cosas que antes no me contaba por miedo". Por su parte, una representante del distrito escolar dijo a Univision Noticias que no tienen "ninguna razón" para pensar que las agresiones contra Justin se deban a su nacionalidad.



Justin Zambrano tras la agresion. Herimar Rodríguez.

El incidente de la rama es la tercera agresión a Justin en menos de un año, según denuncia su madre. En abril de 2017, el menor estaba jugando al basket junto a su casa con otro niño que, disgustado por estar perdiendo, le dio una cachetada; en agosto, otro compañero de escuela le dijo que nadie se quería sentar con él en el autobus y golpeó la cabeza de Justin contra la de otro niño. La conductora tuvo que intervenir y la agresión llegó a las autoridades escolares.

A pesar de que ninguno de estos tres incidentes violentos fueron acompañados de insultos racistas, Justin dice que sufre acoso escolar o bullying por hablar en español y ser inmigrante: "Se burlaban cuando yo hablaba con otros niños en español y me imitaban", dice.



Según Rodríguez, la escuela no se ha mostrado excesivamente interesada en dar respuesta a estos incidentes y tampoco ha castigado a los responsables, aunque la madre del agresor se disculpó ante ella: "No sé si es por que somos inmigrantes, pero nos han ignorado", dice. Univision Noticias contactó con la portavoz del distrito escolar del condado de Fulton, Susan Hale, que desmintió la versión de la madre y señaló que ambas partes conversaron sobre el episodio y quedaron satisfechas. "No tenemos ninguna razón para pensar que el estudiante es blanco por su nacionalidad", dijo Hale.

La familia de Justin llegó a Estados Unidos hace dos años y medio pidiendo asilo desde Venezuela. Aunque primero se asentó en Arkansas, hace un año y medio se trasladaron a Georgia por el trabajo del padre de Justin, Ysidro.