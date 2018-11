"Me levanté en la noche y comencé a llorar (...) Estaba avergonzado de mí mismo y de lo que pasó". Así se sintió un joven de 15 años luego que un video donde se ve que es agredido por sus compañeros del colegio se compartiera en las redes sociales.

Uno de los estudiantes, vestido con un suéter azul y quien lleva una botella de agua en la mano, se pone frente a él. "¿Qué dices ahora?", se escucha que le increpa ante el silencio de Jamal. Sin mediar palabra, el joven lo empuja y le da un cabezazo, mientras el inmigrante no hace nada por defenderse.

Jamal, que trata de zafarse de su agresor, se da la vuelta en el suelo, se levanta y se aleja andando entre los gritos de otros compañeros que, impasivos, no actuan para defenderlo.

Otras agresiones

Esta no es la primera vez que Jamal ha sido víctima de la violencia de sus compañeros. Y tampoco el único miembro de su familia que ha pasado por una situación similar.

Por ahora, las autoridades no han tomado medidas para proteger a la víctima y su familia pero el agresor será juzgado.

"Piensan que soy diferente"

En una entrevista con el canal ITV, la joven víctima reconoció el temor que tiene debido a estas agresiones: "Me sentía inseguro en todos lados, incluso yendo a comprar (...) Me sentía como que no podía estudiar o hacer la tarea escolar".