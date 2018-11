Bullying extremo: usan de 'puente humano' a un niño con parálisis cerebral

El video es descorazonador. Fue publicado en Facebook y se muestra a un adolescente de 14 años boca abajo en un torrente de agua mientras una adolescente salta sobre él para evitar mojarse.

En la escena se ve que alrededor del niño a otros estudiantes de la Glace Bay High School de Nueva Escocia, Canadá, mirando la situación mientras ríen y graban con sus celulares. Al final del video, incluso, se ve que uno de los adolescentes le lanza una piedra.

El niño recostado en el agua es Brett Corbett, tiene 14 años y parálisis cerebral.

Toda la escena comenzó como un desafío, dijo la víctima a CBC News. Contó que sus compañeros lo retaron para que se pare en el torrente de aguas poco profundas cerca de su escuela durante la hora del almuerzo. Pero pronto, cuenta Corbett, comenzaron a amenazarlo.

"Estaba allí y me dijeron si 'no entras, te daré un puñetazo y te pegaré en el estómago", dijo al medio canadiense Global News.

Primero se ve a la víctima de pie y, tras un corte en el video, se lo ve acostado en el agua y a una asolescente usarlo como un puente humano.

"Me estaba congelando... nadie trató de ayudarme", dijo él. "No debería haberla dejado caminar sobre mi espalda (...) Dejé que caminara sobre mi espalda pero luego me di cuenta de que no era nada agradable".

Corbett, quien por la parálisis cerebral tiene un retraso, contó a medios canadienses que el bullying no es algo inusual en su vida. "(Una vez) alguien se estaba burlando de mí porque tartamudeo y le quité la mano. Él me dijo: 'Me sacas de encima una vez más, te patearé la garganta'", relató al periódico The Chronicle Herald.

El video fue compartido por Brandon Jolie, identificado como un amigo de la familia de Corbett. Bajo la grabación añadió mensaje duro contra los padres de los niños que estaban allí riéndose de la víctima.

" Nunca en mi VIDA he estado más disgustado. El niño en este video es el hijo de mis amigos, tiene parálisis cerebral (...) Todos los que conocen a este chico saben que tiene una discapacidad. ¿Qué tan difícil es mostrar algo de compasión?", comentó Jolie en la red social.



Jolie publicó otro video diferente en que se muestra a Corbett siendo forzado a ir al agua mientras los estudiantes le gritan.





Reacciones

La madre de Corbett, Terri McEachern, dijo que su otro hijo le mostró el video. "Me rompió el corazón al ver a mi hijo tirado allí, y a otro ser humano que lo usaba como puente", dijo a CTV News.

El video se extendió más allá de Canadá y provocó reacciones de rechazo, conmoción y convocatorias para luchar contra el bullying.

Se organizó un evento bajo el lema " Apoyamos a Brett Corbett" frente a la escuela y los mensajes de apoyo al niño en redes se multiplicaron. Corbett y su madre estaban sorprendidos y agradecidos ante tanto apoyo.

Medios locales informaron que algunas adolescentes fueron acompañadas de sus padres a la casa de los Corbett para pedir disculpas.



La madre le comentó a The Washington Post que el niño no ha tenido reacciones de desprecio hacia los niños que lo acosaron. "Los niños con discapacidades tienen los dones más increíbles del mundo. No ven mal en nadie".

El incidente está siendo investigado por la escuela y la familia del niño dijo que llevó el video a la escuela para que tomen acción sobre los estudiantes involucrados.

El Centro Regional de Educación de Cape Breton-Victoria dijo que la administración estaba tomando "en serio" el incidente y que consideraba el comportamiento "inaceptable y muy decepcionante".

Bullying y atención

El bullying no es una actividad nueva pero las redes sociales han hecho que esas humillaciones cobren otra dimensión. Un estudio reciente hecho con 5,600 niños de 12 a 17 encontró que el 34% había sufrido acoso.



Bullying es definido por los Centros para el Control de Enfermedades de EEUU ( CDC) como un comportamiento agresivo real o percibido, repetido que puede incluir amenazas, rumores, ataques físicos o verbales, exclusión de grupos.

Los efectos pueden ser "duraderos y negativos en la salud mental y el bienestar general de los menores", tanto en los acosados como en los acosadores.

"Depresión, ansiedad, violencia para ellos mismos o para otros (...), el abuso de sustancias, ausencias en clase y rendimiento escolar deficiente", pueden ser algunas de las consecuencias.

Es importante prestar atención a las señales. En EEUU hay sitios especializados en bullying, como la web stopbullying.gov que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que brindan información para detectar conductas en menores que puedan estar involucrados de algún modo en el acoso escolar.

En este sitio, en inglés y en español, brindan ayuda y detallan qué se debe hacer en cada caso: si un menor cambia sus actitudes, si se detecta bullying o si la escuela no está respondiendo como debería a las denuncias de acoso.