"Comenzó el año pasado, al inicio de las clases. Cuando regresaba de la escuela, volvía a casa con los cordones arrancados, el abrigo desgarrado, tenía moretones y, cuando le pedía explicaciones, me decía que se había caído. No tenía apetito, me decía que había orinado en su ropa interior antes de ir a la escuela para no ir", subrayó la madre.