"Soy un bully": el mensaje que debió vestir un niño como castigo por insultar a compañeros

"Hice lo que tenía que hacer para que no progresara", le dijo Star, quien no quiso dar su apellido, a la cadena local ABC13. La madre consultó con tres maestros y un consejero de la escuela de su hijo sobre su idea: hacer que el niño vistiera una camisa que dijera "Soy un bully" con un dibujo de una cara triste. La escuela le dio luz verde.

La escuela dijo en un comunicado que un consejero estuvo revisando al niño durante el día que vistió la camiseta y que en los próximos días iba a contactar a la madre para asegurarse que la situación no hubiera escalado. Star se defendió de las críticas y dijo que su hijo había cambiado inmediatamente de comportamiento, que ya era mucho más amable con sus hermanos, y que le había dicho, "aprendí que no me gustó cómo me sentí y no quiero que nadie más se sienta así por mi culpa", según reportó ABC13. Y eso, según la madre, era exactamente lo que ella quería que él aprendiera.