Black Friday: Estafas comunes en la era de la inteligencia artificial y cómo protegerte

Las ventas proyectadas en EEUU para esta temporada festiva superan las de 2023.

El Black Friday, uno de los eventos de compras más esperados del año en Estados Unidos, atrae a millones de consumidores en busca de descuentos, y también a ciberdelincuentes, quienes utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA) para perfeccionar sus estafas, que van desde sitios web falsos hasta anuncios engañosos diseñados para atrapar incluso a los compradores más precavidos.

PUBLICIDAD

Más de la mitad de consumidores en Estados Unidos ha reportado estar preocupado por la posibilidad de ser estafado al comprar en línea durante el Black Friday y el Cyber Monday, según un informe de Norton, una empresa especializada en proteger la información personal de los usuarios y en combatir las amenazas digitales. En este artículo, elDetector consultó a expertos y entidades especializadas, que compartieron las tácticas más comunes empleadas por los estafadores y ofrecieron recomendaciones prácticas para evitar ser víctima de fraude.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Tipos de estafas con Inteligencia artificial

En la temporada de mayor consumo del año en Estados Unidos, las ventas en línea están proyectadas entre 295 y 298 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de alrededor el 9% respecto al 2023, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Este auge del consumo, durante festividades, es aprovechado por ciberdelincuentes que combinan métodos tradicionales con la IA para ejecutar “fraudes a gran escala”, explica Monica Vaca, subdirectora de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC), vía correo electrónico a elDetector. A continuación, presentamos algunos fraudes comunes durante esta temporada de compras para que estés alerta.

PUBLICIDAD

Una de las tácticas más usadas por los estafadores es el “phishing avanzado”, que consiste en correos electrónicos o mensajes generados por IA que imitan marcas reales, explica vía correo electrónico Alma Galván, Gerente Regional de Comunicaciones de Better Business Bureau (BBB), una institución sin fines de lucro dedicada a fomentar relaciones de confianza entre empresas y consumidores desde hace más de 100 años.

Los "bots de compras" son sistemas automáticos que los estafadores utilizan para manipular el mercado y engañar a los consumidores. "Son sistemas automáticos que compran productos en demanda para revenderlos a un precio más alto", explica Galván. Aunque algunos bots tienen aplicaciones legítimas, como agilizar las compras, también se emplean en prácticas cuestionables, como acaparar productos populares, tales como boletos para conciertos y consolas de videojuegos.

En 2020, durante el lanzamiento de la PlayStation 5, los bots acapararon miles de unidades, provocando escasez y llevando las consolas a venderse al "doble de su precio", según informó The Washington Post. Algunos bots también emplean inteligencia artificial para simular interacciones humanas en chats o redes sociales, distorsionando así las percepciones sobre las ofertas o productos, y manipulando la demanda de manera artificial.

Otro fraude común son los “anuncios falsos en redes sociales”, señala vía correo electrónico María Suárez-Mason, CEO de VAS Consulting y cofundadora de RunAdic, experta en fundamentos de inteligencia artificial y aplicaciones prácticas. “Utilizan inteligencia artificial para crear publicidad falsa que redirige a sitios fraudulentos”, explica. En elDetector, por ejemplo, hemos desmentido posts compartidos en redes sociales que usaban nombres de marcas reconocidas, como Temu y Walmart, para ofrecer promociones que no estaban respaldadas por estas empresas.

PUBLICIDAD

Suárez-Mason también advierte sobre las "estafas por WhatsApp o mensajes de texto", en las que se ofrecen supuestos “cupones de descuento” para redirigir a los usuarios a páginas web fraudulentas. Un informe de Norton de 2024 destaca que el 40% de los fraudes ocurren en redes sociales y el 35% en sitios web de terceros, señalándolos como los principales focos de estas estafas.

Otra táctica común de los estafadores son los “asistentes de voz falsos”, que emplean IA para simular el servicio al cliente de una empresa y engañar a los consumidores, explica Galván.

Los ciberdelincuentes también están aprovechando el auge de los productos de IA para hacer falsas afirmaciones a los consumidores. Según explica Vaca, “los estafadores pueden afirmar fraudulentamente que sus productos utilizan IA, cuando en realidad no es así, o incluso declarar que la tecnología mejora sus prestaciones”.

Un caso fue el de la operación AI Comply contra DoNotPay, una empresa que se promocionaba como el “primer abogado robot del mundo”, pero que no cumplió con su promesa de reemplazar la experiencia de un abogado humano. Como consecuencia, a la empresa se le impuso una multa monetaria, entre otras medidas.

Evita caer en estafas al realizar tus compras en línea

Durante eventos de compras como el Black Friday y Cyber Monday, los estafadores se aprovechan de la alta demanda y la urgencia de las promociones para engañar a los compradores con anuncios más sofisticados creados con inteligencia artificial. Para protegerse de fraudes, expertos en ciberseguridad y entidades enfocadas en protección al consumidor comparten algunos pasos que debemos considerar antes de realizar una compra en línea o redes sociales.

PUBLICIDAD

Una de las medidas que debemos tener en cuenta es verificar que la dirección web tenga el ícono de candado y no contenga errores tipográficos, ingresar directamente al sitio de la tienda y consultar la página del Better Business Bureau (BBB) para evaluar la reputación del comercio. También puedes investigar al vendedor “leyendo opiniones sobre su reputación, servicio al cliente y políticas de devoluciones”, indica Vaca, de la FTC.

Otra medida que señala Vaca es mantener actualizado el “software” y el “antivirus” en dispositivos como computadoras y teléfonos, “para protegerte de hackers y ladrones de identidad si haces clic en un enlace malicioso” mientras realizas tus compras en línea.

También se recomienda pagar con una tarjeta de crédito en lugar de una de débito. En Estados Unidos, la Ley de Facturación Justa de Crédito protege a los consumidores de cargos fraudulentos, permitiéndoles disputar cargos superiores a $50 por bienes o servicios no entregados o cobrados incorrectamente. Sin embargo, esta protección no se aplica generalmente a las tarjetas de débito.

PUBLICIDAD

“Antes de ingresar tu información de tarjeta de crédito, verifica que la dirección del sitio web comience con ‘https.’ La ‘s’ significa seguro. Si no ves la ‘s’, no ingreses tu información”, aconseja Vaca.

Además, recomienda evitar realizar pagos “en efectivo ni por transferencia a vendedores en línea”, ya que si lo solicitan, podría tratarse de una estafa.

Si compraste un producto en línea y no estás satisfecho o tienes un reclamo, el primer paso es intentar resolver el problema directamente con el vendedor o el sitio web donde realizaste la compra. Si esto no funciona, existen varias opciones para presentar una queja o denuncia: puedes acudir a la FTC si se trata de una estafa o para reportar una página de ventas en internet o visitar Econsumer.gov si compraste el producto a un vendedor fuera de Estados Unidos.

Normativas sobre la IA

Aunque “no existe una excepción para la IA en las leyes actuales”, la FTC aplica las normativas independientemente de si se utiliza IA o no, señala Vaca a elDetector. Sin embargo, agrega que “hay casos en los que las leyes existentes podrían fortalecerse”, como cuando la entidad emitió “una regulación que prohíbe la suplantación de identidad de gobiernos y empresas” y otra que “prohíbe testimonios y reseñas falsas, incluidas aquellas generadas con IA”.

“El uso de la IA para estafas ya está preocupando a gobiernos y empresas”, dice Suárez -Mason. Por su parte, Galván señala que podrían surgir regulaciones que incluyan desde “normas sobre el desarrollo y uso ético de la IA” hasta “multas a empresas que no protejan adecuadamente a los consumidores”, como parte de las medidas para “controlar los riesgos” asociados con esta tecnología. Sin embargo, como estas medidas aún no están en práctica o pueden variar según el estado de residencia, lo más recomendable es ser precavidos y adoptar medidas de protección personal para evitar ser víctimas.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.